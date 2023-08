Policjanci z Dzierżoniowa proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który 15 sierpnia zaatakował kobietę nożem. Funkcjonariusze opublikowali portret pamięciowy nożownika.

Nożownik w Dzierżoniowie zaatakował kobietę. Policja prosi o pomoc w ujęciu mężczyzny. dzierzoniow.policja.gov.pl

We wtorek 15 sierpnia ok. godziny 10:00 rano funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że w parku międzyosiedlowym między osiedlem Błękitnym a Jasnym doszło do napadu.

Jak mówią świadkowie, ok. 25-letni mężczyzna zadał 50-letniej kobiecie cios nożem w szyję i uciekł.

Nożownik w Dzierżoniowie. Policja prosi o pomoc w ujęciu sprawcy

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia na miejscu pojawili się policjanci. Kobieta natychmiast została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusze opublikowali portret pamięciowy mężczyzny wraz z rysopisem:

szczupłej budowy ciała;

wzrostu około 170-180 cm;

ma ciemną oprawę oczu;

może mieć zarost.

– Teraz prowadzone jest śledztwo pod kątem uszkodzenia ciała. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, ale kwalifikacja może się zmienić, jednak będzie to konsultowane z prokuratorem – powiedział naTemat kom. Marcin Ząbek Oficer Prasowy KPP w Dzierżoniowie.

"Obecnie nie ma informacji, aby ofiara znała sprawcę napadu. Policja prowadzi szeroko zakrojone działania, aby ustalić tożsamość napastnika" – dodał kom. Ząbek.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które posiadają wideorejestratory w swoich samochodach i w dniu 15 sierpnia między godziną 8:30 a 10:30 przejeżdżały ulicami: Piastowską, Sikorskiego i Złotą oraz drogami osiedli Jasnego i Błękitnego, bądź są w posiadaniu prywatnych kamer na wyżej wymienionych osiedlach, o kontakt z miejscową policją.

Osoby mogące pomóc proszone są o stawienie się w KPP Dzierżoniów lub kontakt telefoniczny z:

Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego: numer 609 483 184 ,

Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego: numer 47 8754 232 ,

ewentualnie służbą dyżurną 47 8754 222 , a także z numerem alarmowym 112 .

Policja zapewnia anonimowość.