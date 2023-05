Nieoficjalnie: Znany jest motyw nożownika, który zabił w domu dziecka w Tomisławicach

Anna Dryjańska

C zy atak nożownika w Tomisławicach to kolejny przykład przemocy wobec kobiet? Według nieoficjalnych informacji PAP, przyczyną zbrodni, do jakiej doszło we wtorek w domu dziecka w Tomisławicach, miał być zawód miłosny. Zamordowana 16–latka miała być kiedyś dziewczyną 19–letniego podejrzanego.