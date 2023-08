Żołnierka brutalnie pobita we Lwowie. To rzuca cień na europejskość Ukrainy

We Lwowie doszło do ataku na żołnierkę. Sytuacja jest tym bardziej zaskakująca, że kobieta ta walczy o wolność Ukrainy, a sama została pobita w kraju, któremu obywatelom służy. Helen Mark została zaatakowana podczas urlopu przez nieznanego sprawcę. A pobito ją z powodu jej tożsamości płciowej.

Atak na Ukrainie. Transpłciowa żołnierka została pobita Fot. ROMAN PILIPEY/AFP/East News

Ukraińska żołnierka zaatakowana na Ukrainie

Helen Mark do Lwowa przyjechała, wykorzystując swój urlopowy czas, ale jej celem nie był relaks. Przyjechała do miasta na pogrzeb matki i zapewne nie przypuszczała, że spotka ją kolejna przykra sytuacja. 15 sierpnia została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, który podbiegł do niej na ulicy.

Siniaki na twarzy i zakrwawiony nos Helen pokazała na nagraniu, który umieściła na swoich mediach społecznościowych. Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że Helen Mark należała do ukraińskich sił zbrojnych na długo przed zeszłoroczną rosyjską inwazją. Jako transpłciowa kobieta walczy z wrogiem, stając w jednym szeregu z cis kolegami i koleżankami z oddziałów.

Transpłciowych żołnierek czy żołnierzy nie ma wielu, ale są obecni w siłach zbrojnych. Euronews podaje, że niektórzy z nich noszą naszywkę z jednorożcem, aby podkreślić swoją tożsamość LGBT.

Kyiv Pride, czyli ukraińska organizacja walcząca o prawa osób LGBT, zwróciła się do władz, by te zbadały tę wstrząsającą sprawę.

"Czekamy na rozwój wydarzeń i prosimy policję o godną reakcję na ten przerażający incydent. Helen służy od trzech lat i mamy nadzieję, że Ukraina zapewni godną ochronę naszej obrończyni" – napisali działacze organizacji, prosząc też o pomoc rzecznika praw obywatelskich Dmytro Lubinetsa.

Sytuacja osób LGBT+ w Ukrainie jeszcze gorsza niż w Polsce

Warto przypomnieć, że zgodnie z rankingiem Equaldex, w którym wartość 100 oznacza najbardziej przyjazny osobom LGBT kraj, Ukraina osiągnęła zaledwie... 48 punktów. To nawet gorzej niż Polska, która mając opinię najbardziej homofobicznego kraju UE i tak zdobyła 63 pkt. Gorszym wynikiem niż Ukraina z bloku wschodniego mogą jedynie "pochwalić się" Białoruś czy Rosja.

Union of the LGBT Military, która jest organizacją założoną przez homoseksualnego weterana ukraińskich sił zbrojnych w Donbasie, podaje dane, z których wynika, że w wojsku Ukrainy służy od 2 do 7 proc. przedstawicieli mniejszości seksualnych. Działacze walczą o prawa zarówno tych, którzy są po coming oucie, jak i tych, którzy swoją tożsamość zachowują w tajemnicy.