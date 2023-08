Czarnek ma już plan na po wyborach. Ujawnił, gdzie chciałby pracować

Natalia Kamińska

T rwa kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, które wraz z referendum odbędą się 15 października. Tymczasem szef resortu edukacji Przemysław Czarnek już wyraził nadzieję, że jeśli PiS wygra, to on zachowa to stanowisko. Wyjaśnił również, dlaczego uważa to za dobry pomysł.