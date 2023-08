Reżyser dwóch odcinków "Wiedźmina" o tym, co mogło być powodem odejścia Henry'ego Cavilla. Fot. kadr z serialu "Wiedźmin"

W październiku ubiegłego roku fani "Wiedźmina" dowiedzieli się, że Henry Cavill nie zagra już Geralta z Rivii w 4. sezonie serialu, a zamiast niego zobaczą na ekranie Liama Hemswortha, odtwórcę Gale'a z filmowej serii "Igrzyska śmierci".

Od momentu ogłoszenia nowego odtwórcy Białego Wilka miłośnicy sagi zastanawiali się, co było powodem decyzji podjętej przez Cavilla. We wcześniejszych wywiadach, które przeprowadzono jeszcze wtedy, gdy był członkiem obsady, aktor zasugerował, że nie porzuci roli Geralta, jeśli każdy sezon produkcji Netfliksa będzie oddawał hołd prozie Andrzeja Sapkowskiego.

Reżyser dwóch odcinków pierwszego sezonu, Marc Jobst, wyjaśnił w rozmowie z portalem Screen Rant, dlaczego Henry Cavill mógł zrezygnować z dalszego grania w serialu "Wiedźmin".

– Henry nakręcił trzy sezony, to były bardzo wymagające sceny. Henry wykonuje wszystkie swoje wyczyny kaskaderskie, nie pozwala nawet dublować swojej ręki. (...) Przede wszystkim pracujesz z niesamowitym atletą, który trenuje wiele godzin przed i kilka godzin po zakończeniu zdjęć – mówił filmowiec.

To bardzo wyczerpujące dla głównego aktora, dlatego po trzech sezonach myślę sobie: okej, powołał serial do życia i jeśli czuje, że zrobił, co mógł - wierzę mu. To skupienie, które on ma i to pragnienie, aby zrobić to wszystko dobrze, jest prawdziwym darem.

Marc Jobst

dla Screen Rant