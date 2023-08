Henry Cavill pożegnał się z rolą Geralta z Rivii wraz z premierą drugiej połowy 3. sezonu "Wiedźmina". Zgodnie ze wstępnym szkicem scenariusza finałowa scena najnowszej odsłony miała wyglądać zupełnie inaczej. W ostatnim odcinku łowcę potworów miała śledzić ważna postać.

Finałowa scena 3. sezonu "Wiedźmina" miała wyglądać zupełnie inaczej. W ostatnich kadrach zobaczylibyśmy ważną postać z książek Sapkowskiego. Fot. kadr z serialu "Wiedźmin"

"Wiedźmin 3" - pożegnanie z Henrym Cavillem miało wyglądać inaczej

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, pod koniec lipca na platformę Netflix trafiła druga część 3. sezonu "Wiedźmina" i tym samym ostatnia odsłona serialu z Henrym Cavillem jako białowłosym Geraltem z Rivii. W kontynuacji dwa miecze po brytyjskim aktorze przejmie australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci", Liam Hemsworth.

Jak zakończył się 3. sezon adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego? "Finałowe sceny z jego udziałem w ogóle nie zapowiadają zmian, jakie czekają serial. Odtwórca wiedźmina schodzi z ekranu tak, jakby w czwartej odsłonie znów miał tam zagościć. Scenariusz nie żegna się z nim tak, jak na to zasłużył, a szkoda" – czytamy w naszej recenzji "Wiedźmina".

W finałowej scenie 3. sezonu "Wiedźmina" miał pojawić się Cahir

W finale trzeciego sezonu Geralt wyrusza wraz z bardem Jaskrem i łuczniczką Milvą w podróż, której celem jest odnalezienie i zapewnienie bezpieczeństwa Ciri, a także zabicie cesarza Nilfgaardu, Emhyra. Po wyjściu z lasu driad - Brokilonu - wiedźmin rozprawia się z żołnierzami, którzy blokują drogę ubogim cywilom. Po zabiciu wojskowych znika wśród drzew razem ze swoimi towarzyszami. Koniec.

Jak podaje portal Redanian Intelligence, który dotąd posiadał rzetelne informacje na temat produkcji serialowego "Wiedźmina", początkowo finałowa scena z udziałem Cavilla miała wyglądać zupełnie inaczej.

"Cofnijmy się do wiosny 2022 roku, kiedy rozpoczęły się zdjęcia do trzeciej odsłony. Słyszeliśmy wtedy, że jedna z ostatnich scen miała rozegrać się w następujący sposób: 'Milva pomaga Geraltowi w potrzebie, a Cahir obserwuje ich z oddali'" – napisał serwis poświęcony wiedźmińskiemu uniwersum.

Przypomnijmy (w skrócie), że w sadze Sapkowskiego Cahir był oficerem Nilfgaardu, który otrzymał zadanie od cesarza, by pojmać Lwiątko z Cintry (czyli księżniczkę Ciri) z płonącej Cintry. Pierwsza próba zabrania dziewczynki nie powiodła się. Druga, której podjął się podczas przewrotu na Thanedd, również zakończyła się fiaskiem.

Przez swoje niepowodzenie Cahir popadł w niełaskę u cesarza Emhyra. W końcu wiedźmin uwolnił go z niewoli. Po tym, jak darowano mu życie, mężczyzna ruszył za wiedźminem, chcąc pomóc mu w odnalezieniu Cirilli. Nadmieńmy, że w serialu w postać zhańbionego żołnierza wciela się australijski aktor Eamon Farren ("Wykopaliska").

4. sezon "Wiedźmina" wstrzymany przez strajk w Hollywood

Zdjęcia do 4. sezonu "Wiedźmina" z Liamem Hemsworthem jako Rzeźnikiem z Blaviken miały rozpocząć się wstępnie we wrześniu 2023 roku, a zakończyć w maju 2024. Niestety z doniesień Redanian Intelligence wynika, że produkcja zostanie opóźniona przez strajk scenarzystów i aktorów zrzeszonych w związkach zawodowych WGA i SAG-AFTRA. Podobny los spotkał 3. odsłonę "Euforii", 4. sezon "Emily w Paryżu" oraz drugą część "The Last of Us".