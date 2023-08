Niemcy zachwycają się polską stroną mostu Siekierki-Neurudnitz. Swojej się wstydzą

W niemieckim dzienniku Tagesspiege pojawiła się relacja z podróży po pieszo-rowerowym przygranicznym moście Siekierki-Neurudnitz. Autor tekstu był zachwycony tym, jak dobrze go zagospodarowaliśmy w Polsce. Na sytuację po niemieckiej stronie jedynie narzekał.

Widok z góry na most na trasie Siekierki-Nerudnitz fot. eastnews / Robert Stachnik

Most pieszo-rowerowy Siekierki-Neurudnitz ze względu na swoją lokalizację w parku krajobrazowym, a co za tym idzie, przepiękne widoki, które mamy okazję podziwiać podczas przeprawy nim, stał się słynną atrakcją turystyczną.

Wisząca nad Odrą konstrukcja biegnie przez granicę polskiego województwa zachodniopomorskiego oraz niemieckiego landu Brandenburgia i powstała w XIX wieku. Początkowo jeździły po tam pociągi, ale podczas II wojny światowej most został wysadzony i na długo wyłączony z użytku.

Choć już dawno został odbudowany, to przez dziesiątki lat nadal nie był eksploatowany. Zmieniło się to dopiero w 2021 roku, kiedy zakończono przebudowę po polskiej stronie, a w 2022 po niemieckiej. Od tamtej pory służy on zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Jednak różnice pomiędzy każdą ze stron są diametralne.

Jak donosi relacja z podróży zamieszczona na łamach niemieckiego dziennika Tagesspiege: "W Polsce jest ciasto, w Niemczech ptasie odchody".

Ale o co chodzi z tym ciastem i odchodami?

Po polskiej stronie znajduje się wieża widokowa, z której rozciąga się pozornie nieograniczony krajobraz. Zainstalowano wygodne ławki, a tablice z tekstem i zdjęciami wyjaśniają historyczne znaczenie konstrukcji. Odbył się tu niejeden mostowy piknik. A na polskim stałym lądzie czeka mały wózek z kawą i domowym ciastem. Pisze autor artykułu.

Autor artykułu zachwala także czystość po polskiej stronie mostu Siekierki-Neurudnitz. Zwraca uwagę na fakt, iż po stronie niemieckiej jest ogromny problem z ptasimi odchodami zanieczyszczającymi most, a u nas został on rozwiązany za pomocą specjalnych zabezpieczeń przed ptakami.

Tuż przy moście w Siekierkach znajduje się także wieża widokowa, z której możemy podziwiać rozległe lasy i bieg rzeki Odry. Wejście na nią jest darmowe, tak samo, jak wjazd na most.

