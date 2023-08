Rok temu na Netliksa wleciał czwarty sezon "Stranger Things", który narobił nam smaka na Dungeons & Dragons i hity Kate Bush. Piąty sezon ma być niestety ostatnim, ale finał zapowiada się naprawdę epicko. Fani serialu od miesięcy zadają sobie pytanie, kiedy obejrzą nowe odcinki. Netflix i bracia Duffer milczą, ale niestety spekulacje nie napawają zbytnim optymizmem. Wszystko przez obecne wydarzenia w Hollywood.

Kiedy "Stranger Things 5"? Fot. Netflix

"Stranger Things", osadzony w latach 80. XX wieku, serial braci Duffer jeden z największych hitów Netfliksa. Od 2016 roku nieprzerwanie jest popkulturowym fenomenem, ze swoich aktorów zrobił gwiazdy i zgarnął aż 79 nagród spośród 254 nominacji, w tym 12 statuetek Emmy.

Akcja serialu dzieje się w małym miasteczku Hawkins w stanie Indiana i rozpoczyna się od zaginięcia chłopca imieniem Will Byers. Poszukiwania przyjaciół i rodziny doprowadziły do odkrycia alternatywnego wymiaru Upside Down, potworów i rządowych eksperymentów, a przez cztery sezony bohaterowie musieli zmierzyć się z szeregiem krwiożerczych kreatur i jeszcze większymi tajemnicami.

Widzów przyciągnął także nostalgiczny klimat "ejtisów", a także zżyta grupa bohaterów: dzieci, które dorastały na naszych oczach. Czwarty sezon, który zadebiutował w zeszłym roku, zebrał w większości dobre recenzje (chociaż finał oceniono nieco mniej entuzjastycznie). Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Piąty sezon "Stranger Things" będzie ostatni. Ale kiedy będzie?

Kiedy 5. sezon "Stranger Things"? Producja opóźniona przez strajki

To pytanie fani zadają sobie od miesięcy. Niestety nie ma jeszcze oficjalnej daty, a zarówno bracia Duffer, jak i Netflix milczą. Nie brakuje jednak spekulacji.

Wskazówkę mógł podać, chociażby Finn Wolfhard (serialowy Mike Wheeler), który w lutym powiedział magazynowi "GQ": "Nie mogę uwierzyć, że to już piąty sezon. Gdy wyjdzie, będę miał 22 lata, tak myślę, a zacząłem pracować nad serialem w wieku 12 lat. To szaleństwo" – powiedział wówczas aktor.

Wolfhard urodził się 23 grudnia 2002 roku, więc jeśli finałowy sezon zadebiutowałby, gdy miałby 22 lata, mogłoby to oznaczać, że premiery "Stranger Things 5" można spodziewać się pod koniec 2024 roku.

Niestety ta wersja jest już raczej nieaktualna. Dlaczego? Z powodu opóźnienia zdjęć. Jak informuje portal What's on Netflix, praca na scenariuszem zaczęły się w sierpniu 2022 roku, a zdjęcia planowano zainaugurować w maju tego roku. Prace miały potrwać aż do końca czerwca 2024 roku. Oznacza to, że zgodnie z pierwotnymi planami, piąty sezon miał być w produkcji przez cały rok (koszt każdego odcinka prawdopodobnie przekroczy 20 milionów dolarów).

"Stranger Things", podobnie jak inne seriale oraz filmy, mocno jednak ucierpiały z powodu trwającego od maja 2023 roku strajku scenarzystów oraz strajku aktorów SAG-AFTRA, która rozpoczął się w lipcu.

To że pierwszy strajk opóźnił początek zdjęć, potwierdzili bracia Duffer na Twitterze. Z racji, że wszyscy aktorzy serialu są reprezentowani przez SAG-AFTRA, oba strajki muszą więc zostać rozwiązane przed rozpoczęciem zdjęć. Oznacza to, że ekipa nie powróci na plan, dopóki scenarzyści i aktorzy nie dojdą do porozumienia z wytwórniami i producentami.

Mimo strajków, prawdopodobnie przez całe lato budowano plan filmowy hitu Netfliksa. Montażysta wideo i operator kamery Jared (znany jako itsjaredfilm na X, dawniej Twitterze) opublikował wideo oraz zdjęcia licznych konstrukcji, które zostały wzniesione w Atlancie w stanie Georgia. Opisywał je właśnie jako plan piątego sezonu "Stranger Things".

Na 5. sezon "Stranher Things" jeszcze poczekamy

Co to wszystko oznacza dla fanów? "Z powodu opóźnienia zdjęć do piątego sezonu "Stranger Things", wszelka nadzieja na powrót serialu w 2024 roku jest prawdopodobnie zerowa" – czytamy na What's on Netflix (artykuł opublikowany na początku sierpnia tego roku).

"Planowany rok zdjęć, który może nie rozpocząć się aż do końca lata albo nawet jesienią, oznacza, że nie ma żadnej nadziei na datę premiery w 2024 roku. Spodziewamy, że piąty sezon "Stranger Things" pojawi się na Netfliksie wiosną lub latem 2025 roku i to w najwcześniejszym przypadku" – dodano. Cóż, musimy uzbroić się w cierpliwość...