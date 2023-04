Powstanie kreskówka "Stranger Things". Twórcy zdradzili, w jakim będzie stylu

"Stranger Things", czyli jeden z największych hitów platformy Netflix, otrzyma nie tylko spin-off, ale i serial animowany. Bracia Dufferowie twierdzą, że od zawsze marzyli o tym, by stworzone przez nich uniwersum zostało przeniesione do kreskówki.

"Stranger Things" otrzyma kreskówkę. Wiadomo, w jakim stylu zostanie zrobiona. Fot. kadr z serialu "Stranger Things"

Bracia Dufferowie, czyli twórcy serialu "Stranger Things", zapowiedzieli wraz z Netfliksem, że tworzą kreskówkę w uniwersum Hawkins i Upside Down

Zdradzono, w jakim stylu zostanie wyprodukowana animacja

Kreskówka "Stranger Things". Jaki mają na nią pomysł bracia Dufferowie?

Jak wiemy, spin-off "Stranger Things" był kwestią czasu. Zresztą fani produkcji o dzieciakach z miasteczka Hawkins spekulowali o tym od dawna. Wieści o spin-offie bracia Dufferowie potwierdzili w czerwcu minionego roku w wywiadzie dla portalu Deadline. Prace nad tytułem ruszą wraz z końcem produkcji 5. sezonu serii o Jedenastce i jej paczce.

– Ale nie będziemy kręcili dwóch rzeczy naraz. Po zakończeniu pracy nad efektami specjalnymi do piątej części, wraz z Mattem ruszymy z tym spin-offem – zapowiedział Ross Duffer. – Nie chcieliśmy robić tego wcześniej, ponieważ nie mieliśmy zbyt dobrych powodów do robienia czegokolwiek. Szukaliśmy pomysłu, który byłby dla nas idealny, nawet jeśli w tytule nie miałby "Stranger Things" – dodał Matt Duffer.

Na tym jednak nie kończą się dalsze losy "Stranger Things". Oprócz spin-offa Netflix i bracia Dufferowie próbują poszerzyć uniwersum Świata Po Drugiej Stronie (Upside Down). Jak podaje "Variety", streamingowy gigant zamówił serial animowany "Stranger Things". Na tę chwilę szczegóły związane z fabułą projektu są utrzymywane w tajemnicy, aczkolwiek wiadomo, kto zajmie się warstwą wizualną tytułu i jej produkcją.

Nad kreskówką o nastolatkach z Hawkins będą pracować Eric Robles ("Fanboy & Chum Chum" i "Glitch Techs") i Flying Bark Production. W roli producentów wykonawczych zobaczymy braci Dufferów i ich Upside Down Pictures, Roblesa oraz Shawna Levy'ego i Dana Cohena z 21 Laps. "Zawsze marzyliśmy o animowanym 'Stranger Things' w duchu kreskówek z sobotnich poranków, które kochaliśmy, dorastając, a urzeczywistnienie tego marzenia było absolutnie ekscytujące. (...) Nie moglibyśmy być bardziej zachwyceni tym, co wymyślił Eric Robles i jego zespół - scenariusze i grafika są niesamowite. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się z wami więcej! Przygoda trwa" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Matta i Rossa Dufferów.

Gaten Matarazzo o końcu "Stranger Things"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, koniec "Stranger Things" niepokoi jedną z gwiazd serialu, a mianowicie Gatena Matarazzo. Jako Dustin Henderson aktor jest w głównej obsadzie od samego początku serialu (pierwszy sezon miał premierę w 2016 roku). – Jest podekscytowanie, ponieważ chcesz to doprowadzić do końca, po raz ostatni zobaczyć, jak te postacie się rozwiną i jak zakończą swoją podróż. Ale jest też głęboki strach. Nie tylko dlatego, że to było niesamowite, ale również dlatego, że przez jakiś czas miałem zapewnione całkiem niezłe stałe zatrudnienie. Czeka mnie powrót do freelance'u – przyznał szczerze w wywiadzie z Jimmym Fallonem w programie "The Tonight Show".