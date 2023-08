Julia Wieniawa, tak jak wiele innych gwiazd TVN, przebywa w Sopocie i swoim śpiewem uświetnia to wydarzenie. Młoda artystka za kulisami udzieliła też kilku wywiadów. Jeden z nich nagle przerwała Agata Młynarska, która powiedziała, co myśli o nowej jurorce "Mam talent".

Agata Młynarska przerwała wywiad Julii Wieniawie. Fot. Pawel Wodzynski/East News // screen Plejada

Przypomnijmy, że w najnowszym 15. sezonie "Mam talent" Małgorzatę Foremniak zastąpi Julia Wieniawa, a za Jana Klimenta wskoczy Marcin Prokop, który dotychczas sprawdzał się w roli gospodarza. Roszady w programie wywołały mieszane emocje wśród fanów formatu. Jedni twierdzą, że wymiana jurorów to dobry ruch, a inni, że idea odświeżenia, choć może i słuszna, to nie broni się tym, kogo "usadzono" obok Agnieszki Chylińskiej, która pozostaje trzonem ławy jurorskiej niezmiennie od pierwszej edycji.

Robert Kozyra w wywiadzie z Plejadą stwierdził, że zatrudnienie Wieniawy to wręcz fatalny pomysł. Ponadto nazwał Julię "drętwą pseudoaktorką i niezdolną piosenkarką".

Wieniawa o przykrych reakcjach, z którymi musi się mierzyć. Wparowała Młynarska

– Przyzwyczaiłam się do tego, że jeśli cokolwiek robię nowego lub wydaję nową piosenkę, to znajdzie się grono ludzi, które po prostu... – tłumaczyła Julia dla Plejady, gdy przed kamerę wskoczyła Agata Młynarska i zaczęła mówić do mikrofonu:

– To jest cudowna, fantastyczna dziewczyna, utalentowana, mega pracowita i dlatego ją naprawdę wspieramy z całego serca. Julka, kochamy Cię.

Wieniawa była poruszona gestem Młynarskiej i zaznaczyła, że bardzo docenia wsparcie osób z branży, dzięki temu hejterskie komentarze czy krytykę jest jej łatwiej znieść.

– Już nieraz doświadczyłam tego, że to, co dzieje się w internecie, ma się często nijak do rzeczywistości. Już raz miałam taką sytuację rok temu, kiedy występowałam pierwszy raz na Orange Warsaw Festival. Gdy zostałam ogłoszona przez organizatorów, był mega hejt. (...) Myślałam, żeby odwołać występ, bardzo to przeżyłam. Ale w końcu stwierdziłam, że nie chcę dawać satysfakcji tym ludziom – przyznała.

Finalnie występ gwiazdy zyskał bardzo dobre opinie. –Zmotywowałam się jeszcze bardziej (...) W konstruktywnej krytyce nie ma nic złego. Ja naprawdę ją do siebie przyjmuję z pokorą, chcę jak najbardziej się rozwijać i być coraz lepsza. Natomiast jeżeli ktoś rzuca jakąś wiązankę słów... Naprawdę mam to w du***e – skwitowała.

Gabi Drzewiecka dla naTemat o Wieniawie

Wsparcie Julii okazała też Gabi Drzewiecka. W rozmowie z Kamilem Frątczakiem z naTemat stwierdziła, że postawienie na wszechstronną 24-latkę w "Mam Talent", to strzał w dziesiątkę.

– Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i ją rozumiem, dlatego, że Julka jest wielowymiarową postacią. Ona i zagra i zatańczy i zaśpiewa. Ponadto prowadzi swoje biznesy, więc jest fajnym przykładem dla młodych dziewczyn, które chciałyby coś w życiu osiągnąć – uzasadniła.

– Ta dziewczyna ma talent. I też ciężko na to pracowała od dziecka. Chodziła na najróżniejsze zajęcia musicalowe. A przy okazji jest po prostu fajną dziewczyną i mi się z nią świetnie współprowadziło Sopot (Top of The Top Sopot Festival 2023 - red.). Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miała okazję z nią popracować, bo ją po prostu bardzo lubię – podsumowała Drzewiecka.