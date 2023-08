Zofia Zborowska-Wrona urządziła ostatnio na swoim instagramowym koncie serię Q&A. Wśród pytań od fanów znalazły się też te dotyczące polityki. Aktorka otwarcie skrytykowała przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość. Gorzko podsumowała też Konfederację.

Zborowska miażdży PiS. Fot. Instagram/@zborowskazofia

Córka Wiktora Zborowskiego szczerze o polityce

Zofia Zborowska-Wrona słynie z tego, że mówi, to co myśli. Tak było i tym razem. Jeden z jej obserwatorów napisał: "Będę głosować na PiS, bo serio nie widzę innej opcji". Te słowa wywołały u niej skrajne emocje. "Nie no ludzie. Błagam. Serio są tu osoby, które nadal będą głosować na tych złodziei i cymbałów" – napisała.

Z kolei inna osoba zapytała: "Dlaczego nie Konfederacja? Nie słucham i nie oglądam tv". "I to mnie właśnie smuci. Nie słucham radia, nie oglądam tv, ale dlaczego nie konfederacja? A dlaczego tak? Bo tak twój mąż/partner/ojciec i mu ufasz? Dziewczyny serio te wybory są CHOLERNIE ważne, zwłaszcza dla kobiet. Poświęćcie chwilę i poczytajcie, doedukujcie się. Konfederacja i PiS to jest najgorsza opcja dla kobiet OD LAT" – oceniła aktorka.

Zborowska-Wrona przy okazji kolejnej wiadomości od użytkownika wyraziła swoje zdanie o systemie edukacji w Polsce. "Boisz się o Nadzie, jak będzie miała pójść do szkoły w takim formacie, jak wygląda teraz szkolnictwo?" – brzmiało pytanie.

"Jeśli ten cymbał czarnek (czy w sumie ktokolwiek z pisu) będzie nadal stał na czele polskiej edukacji, to na bank Nadzia nie pójdzie do polskiej szkoły. Generalnie jeśli PiS wygra, to będzie trzeba się stąd ewakuować" – gorzko podsumowała.

Działalność internetowa Zborowskiej

Choć zawodowo Zofia Zborowska-Wrona jest aktorką, to prawdziwe powołanie i sukces odnalazła na płaszczyźnie influencingu na Instagramie. Tam obserwuje ją ponad 490 tys. followersów.

Tak na dobrą sprawę, kilka lat temu, kiedy Instagram przeżywał rozkwit, żona siaktarza Andrzeja Wrony była jedną z pierwszych postaci, która skupiła się na opowiadaniu o swoim życiu i dzieleniu się smutkami, radościami i rozterkami. Polacy i Polki pokochali ją za to, że w przeciwieństwie do innych znanych twarzy z Instagrama, zawsze lansowała naturalność i autentyczność.

Nie robiła nic na siłę, aby wkupić się w łaski "większości". Zaczęła zachęcać do zaprzestania "chowania się" za wygładzającymi filtrami. Zborowska zaraża śmiechem i pozytywną energią. Obserwatorzy cenią ją za poczucie humoru. Niewątpliwie odziedziczyła je po swoich rodzicach – Marii Winiarskiej i Wiktorze Zborowskim.

Często porusza też poważne i ważne społecznie tematy. Skupia się wówczas szczególnie na pozycji kobiet.