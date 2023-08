Przed państwem nowy profesor Wilczur! Netflix pochwalił się zwiastunem "Znachora"

Do sieci trafił pierwszy zwiastun "Znachora" – najnowszej adaptacji kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza spod skrzydeł Netfliksa. W rolę profesora Rafał Wilczura wcielił się Leszek Lichota. Premiera za niecały miesiąc.

To jest już trzecia ekranizacja "Znachora". Do tej pory powstały dwa filmy: w 1937 r., czyli wtedy, gdy wyszła powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, oraz ta najsłynniejsza adaptacja z Jerzym Bińczyckim, która miała premierę w 1982 roku.

"Znachor" Netfliksa. Zobacz pierwszy zwiastun nowego filmu

W 2023 roku w postać wybitnego chirurga, który traci rodzinę i pamięć wcieli się Leszek Lichota ("Wataha"). "Wcielenie się w tak kultową postać, która zmaga się z wielkim bagażem doświadczeń, ogromną traumą i odnajdywaniem swojej tożsamości na nowo było dla mnie ogromnym wyzwaniem aktorskim. Historia profesora Wilczura pokazuje od pokoleń, że dzięki niezłomności ludzkiego serca, pokorze i chęci do poszukiwania prawdy, losy zawsze mogą się odwrócić" – zaznacza aktor.

Reżyserem jest debiutujący w filmie fabularnym Michał Gazda. Scenariusz napisali Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski, a na ekranie będziemy podziwiać zdjęcia Tomasza Augustyneka. Producentką filmu jest Magdalena Szwedkowicz. Całość powstała na zlecenie Netfliksa.

W zwiastunie udostępnionym przez Netfliksa możemy zobaczyć, że fabuła będzie przedstawiona inaczej niż w "Znachorze" z 1982 roku. Podkreślmy, że to nie jest remake tego filmu, ale nowa adaptacja klasycznej książki.

Powieść Dołęgi-Mostowicza - ten wielki polski, popkulturowy evergreen - inspiruje filmowców już ponad 80 lat. To, że dane mi było się z tą legendą zmierzyć w trzeciej już adaptacji "Znachora" było z pewnością wielkim wyzwaniem, z którym wiązało się jeszcze większe poczucie odpowiedzialności. Jednak ponad wszystko okazało się najwyższej próby zawodową frajdą i wspaniałą artystyczną przygodą. W świecie o obecnym stanie ducha możliwość reżyserowania tak potężnej opowieści o sile dobra i przeznaczenia traktuję jako wyjątkowy przywilej. Michał Gazda Reżyser "Znachora" z 2023 r.

"Znachor" Netfliksa - kto jest kim w głównej obsadzie?

Leszek Lichota - prof. Rafał Wilczur / Antoni Kosiba

Maria Kowalska - Marysia, córka prof. Wilczura

Anna Szymańczyk - Zośka, właścicielka młyna

Ignacy Liss - hrabia Czyński

Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski - rodzice hrabiego

Maria Kowalska do tej pory grała mniejsze role w filmach i serialach ("Pod powierzchnią"). Teraz zagra jedną z głównych postaci. "Dla mnie ta produkcja ma szczególnie wyjątkowy wymiar - nie dość, że jest to mój debiut w tak dużej roli w filmie fabularnym, to sam scenariusz opowiada o bliskich mi wartościach. Widzowie będą mogli zobaczyć uniwersalną i pełną nadziei historię o uczciwości, nieprzewidywalności ludzkiego życia i przede wszystkim różnych obliczach miłości - nie tylko tej romantycznej" – mówi młoda aktorka.

Ponadto w filmie wystąpią również m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Artur Barciś, który w filmie z 1982 roku grał Wasylkę, syna Prokopa. Tym razem zagra kamerdynera hrabiego Czyńskiego.

Premiera "Znachora" 27 września na Netfliksie.