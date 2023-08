Nigeria coraz brutalniej walczy ze społecznością LGBT. W tym tygodniu kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych z powodu uczestnictwa w gejowskim ślubie. W Ugandzie również oskarżono homoseksualistę o życie wbrew prawu. W niektórych państwach Afryki homoseksualizm karany jest śmiercią.

Afryka. 67 osób zostało aresztowanych po tym, jak wzięli udział w gejowskim ślubie. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. East News/ GABRIEL BOUYS

We wtorek tj. 29 sierpnia 67 osób zostało zatrzymanych po tym, jak wzięli udział w ślubie gejowskiej pary. Do zdarzenia doszło w mieście Ekpan w stanie Delta na południu Nigerii – podała agencja Associated Press. Było to jedno z największych zatrzymań homoseksualistów w Nigerii. Za seks z człowiekiem tej samej płci grozi w tym kraju nawet kara śmierci.

– Homoseksualizm nigdy nie będzie tolerowany w Nigerii – powiedział Bright Edafe rzecznik prasowy policji stanowej. – Widzieliśmy dwóch podejrzanych. Mamy nagranie wideo, na którym odbywa się ceremonia ślubna. Jesteśmy w Afryce, w Nigerii. Nie możemy kopiować zachodniego świata, bo mamy odmienne kultury – podsumował.

Sytuacja osób LGBT w Afryce

W stolicy Nigerii, Abudży, biuro Amnesty International, skrytykowało aresztowania i wezwało tamtejsze władze do "natychmiastowego zakończenia tego polowania na czarownice".

– W społeczeństwie, w którym szerzy się korupcja, prawo zakazujące związków osobom tej samej płci jest coraz częściej wykorzystywane do nękania, wymuszeń i szantażowania ludzi – powiedział Isa Sanusi, dyrektor AI w Nigerii.

Z kolei w Ugandzie o "oburzający homoseksualizm" oskarżono 20-letniego rolnika. Jak wynika z aktu oskarżenia przedstawionego w piątek tj. 18 sierpnia, mężczyzna miał odbyć stosunek seksualny z 41-latkiem.

Uganda w maju 2023 roku przyjęła ustawę, która zaostrza kary za homoseksualizm. Za odbycie stosunku z przedstawicielem tej samej płci grozi teraz kara śmierci. Wcześniej było to do 14 lat pozbawienia wolności.

Organizacje pozarządowe sprzeciwiają się surowemu prawu obowiązującemu w Afryce. W czwartek tj. 10 sierpnia Bank Światowy wstrzymał udzielanie pożyczek Ugandzie z powodu prześladowania mniejszości seksualnych. Instytucja powiedziała, że ugandyjskie prawo jest "fundamentalnie sprzeczne z wartościami Banku Światowego".

Na 55 państw, w aż 38 homoseksualizm jest karany. W Nigerii, Ugandzie, Mauretanii, Sudanie i Somalii za stosunek seksualny z przedstawicielem tej samej płci grozi kara śmierci. Pozostałe kraje przewidują karę pozbawiania wolności. Jedynie Republika Południowej Afryki od 2006 roku ma zalegalizowane związki partnerskie osób tej samej płci.