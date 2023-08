T o już kolejny raz, gdy ważny amerykański senator Mitch McConnell zamiera podczas wygłaszania przemówienia na żywo. W środę w Covington odnosił się on do spraw gospodarczych i wszystko było dobrze do momentu, w którym reporter zapytał polityka o reelekcję. Wtedy McConnell zamilkł, jego wzrok odpłynął i przez chwilę nie było z nim kontaktu.





Przerażające nagranie ważnego polityka z USA. Nagle zamarł przed kamerami

Agnieszka Miastowska

To już kolejny raz, gdy ważny amerykański senator Mitch McConnell zamiera podczas wygłaszania przemówienia na żywo. W środę w Covington odnosił się on do spraw gospodarczych i wszystko było dobrze do momentu, w którym reporter zapytał polityka o reelekcję. Wtedy McConnell zamilkł, jego wzrok odpłynął i przez chwilę nie było z nim kontaktu.