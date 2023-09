Paweł Kukiz odniósł się do działań Witolda Zembaczyńskiego, który postanowił skontrolować fundację byłego muzyka pod Opolem. "Nie odpuszczę ci" – napisał Kukiz. I szybko doczekał się odpowiedzi od posła KO.

Poseł KO Witold Zembaczyński kontroluje związaną z Pawłem Kukizem fundację Potrafisz Polsko!. Wszystko za sprawą dotacji, jaką otrzymała od premiera Mateusza Morawieckiego. Jak informowaliśmy w naTemat, polityk opozycji pojechał pod wskazany adres w Lewinie Brzeskim pod Opolem, jednak na miejscu niczego nie znalazł.

Kukiz do Zembaczyńskiego: "Nie odpuszczę ci". Już doczekał się odpowiedzi

Jak później stwierdził Zembaczyński, również okoliczni mieszkańcy nie są w stanie odpowiedzieć, gdzie fundacja się znajduje. – Co się stało z 4 milionami złotych? – zastanawiał się polityk.

W piątek obaj starli się słownie na konferencji prasowej. Podczas rozmowy z Kukizem Zembaczyński mówił, by ten "oddał jedynkę (w Opolu – red.) i pieniądze". Stwierdził ponadto, że złożył już zawiadomienie do prokuratury w sprawie prania brudnych pieniędzy, jakich miał się dopuścić Kukiz za pośrednictwem swojej fundacji.

Ciąg dalszy tej sprawy przeniósł się także do sieci. Kukiz dodał dwa wpisy. W pierwszym stwierdził między innymi, że to, co się obecnie wokół niego dzieje, to "typowe, bandyckie szczucie oparte na kłamstwie i manipulacji".

W kolejnym poście na Facebooku nawiązał do materiału TVP3 Opole i bezpośrednio zaatakował Witolda Zembaczyńskiego.

"Nie odpuszczę ci tych pomówień. Ani ja, ani Fundacja, w której NIKT za swoją działalność dobroczynną nie dostaje ani grosza. Ja czekam na tryb wyborczy. Fundacja również składa pozew. Do aresztu – tak jak kiedyś twój tatuś, prezydent Opola – nie pójdziesz, bo to za mały kaliber. Ale za swoje łgarstwa, mam nadzieję, poniesiesz konsekwencje. I jeszcze jedno pytanie -przypomnij wszystkim, komu swoją naleśnikarnię sprzedałeś, piewco 'uczciwości i praworządności'? Jakiś grosz z dealu na spłatę długu Nowoczesnej przelałeś? Spłacony?" – napisał Kukiz.

Zembaczyński odpowiedział mu za pośrednictwem nagrania. Jak podkreślił, Kukiz "nie ma nic na swoją obronę, więc bezpardonowo atakuje jego rodzinę". – Bardzo celnie trafiłem w miękkie podbrzusze Pawła Kukiza. Obnażyłem go i aferę wokół siedziby fundacji, na którą dostał 4,3 mln zł politycznej łapówki od Morawieckiego – stwierdził poseł KO.

I dodał: – Środowisko polityczne, z którego dzisiaj Kukiz startuje, jako opolska jedynka, już miało swój udział w pewnej rodzinnej tragedii w Szczecinie. Nie chcemy, żeby to się powtórzyło. Ja się nie boję ani tych gróźb, ani pozwów ze strony Kukiza czy fundacji. W dalszym ciągu prześwietlam finanse fundacji związanej z Kukizem. Nie wiem, czy wiecie, ale w samym 2022 roku wydali ponad 93 tys. zł na wynagrodzenia. Ustalę, co się stało z polityczną łapówką od Morawieckiego.

Ogromna dotacja od Morawieckiego dla fundacji związanej z Kukizem

Jak pisaliśmy w naTemat, fundacja Potrafisz Polsko! otrzymała 4 284 900 zł dotacji z rezerwy budżetowej. Wirtualna Polska ujawniła w kwietniu, że zarządzenie w sprawie przyznania pieniędzy na ten cel premier Mateusz Morawiecki wydał 10 lutego 2023. Kwota, którą dostała fundacja, miała pokryć cały koszt realizacji projektu pod nazwą "Instytut Demokracji Bezpośredniej". Miała być to "obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji". Fundacja, jak można przeczytać na jej stronie internetowej, chce aktywizować środowiska lokalne poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu. "Działamy również na rzecz aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że o sile Polski stanowią jej obywatele" – wskazano.