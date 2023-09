Spotkanie dwóch dyktatorów jeszcze w tym miesiącu? Ujawniono, czego chce Putin

Maciej Karcz

K im Dzong Un ma planować wizytę w Rosji, by spotkać się z Putinem. Dyktator z Korei Północnej może stać się jednym z dostawców broni na front w Ukrainie. Według doniesień amerykańskiej prasy Kim Dzong Un dołączy do wrześniowego forum ekonomicznego, które odbędzie się we Władywostoku.