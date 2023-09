Białoruski żołnierz robił to na terytorium Polski. Złapano go na gorącym uczynku

Białoruski żołnierz wszedł na terytorium Polski i zaczął piłować fragment płotu na granicy. Został zauważony przez Straż Graniczną, jednak przed nadejściem patrolu zdążył uciec na stronę Białoruską.

Żołnierz białoruskiej armii został zaobserwowany za pomocą monitoringu niedaleko miejscowości Dubicze Cerkiewne. Wojskowy był w kominiarce i miał przy sobie broń długą. Jak informuje RMF 24, Białorusin został złapany na gorącym uczynku, jednak na widok polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej zaczął uciekać. Nasze służby nie zdążyły go złapać, jednak dzięki szybkiej reakcji strażników nie udało mu się przepiłować ogrodzenia, a według ustaleń reporterów portalu, "płot został tylko nieznacznie uszkodzony".

Nie wiadomo, czy białoruski żołnierz działał w pojedynkę, czy może w działaniach pomagali mu inni wojskowi. Sprawa jest wyjaśniana przed naszych dowódców, a w związku z tym, że incydent miał miejsce już po stronie Polski, funkcjonariusze sporządzili meldunek w sprawie wkroczenia żołnierza na terytorium obcego państwa.

Więcej w tej sprawie powiedziała redakcji naTemat Anna Michalska, rzecznik prasowa Straży Granicznej.

– Zdarzenie miało miejsce o godzinie 16:00 w poniedziałek (4.09). Faktycznie żołnierz białoruski został namierzony przez monitoring, wysłaliśmy tam nasz patrol. Oczywiście za ten, jak i podobne incydenty odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie strona białoruska – przekazała Anna Michalska, po czym dodała: – To nie był pierwszy raz, gdy służby białoruskie starają się zepsuć ogrodzenie. Jeszcze gdy był budowany płot, Białorusini niszczyli maszyny budowlane.

Kaczyński zapowiedział budowę nowego płotu

Kryzys na granicy z Białorusią trwa od jesieni 2021, gdy rozpoczął się tzw. kryzys migracyjny, a ludzie Łukaszenki byli zaangażowani w organizowanie transportów cywili z krajów Bliskiego Wschodu na terytorium Polski, Litwy i Łotwy.

W obawie przed uchodźcami, głównie z Afganistanu rząd wybudował na granicy z Białorusią płot, który miał uniemożliwić przedostawanie się migrantom naszego kraju. Nie tak dawno, bo pod koniec lipca br. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ogrodzenie te będzie jeszcze rozbudowywane.

– Mamy zamiar rozbudować ten tzw. płot wzdłuż granicy. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej takiej jak Bug – mówił wówczas na konferencji w Kodyniu prezes PiS Kaczyński przypomniał też, że rząd umacnia granicę poprzez stawianie ogrodzenia na granicy, budowę "różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, które mają ułatwić chronienie granicy, a przede wszystkim tę akcję, które powstrzymała atak, który zorganizował Łukaszenka niewątpliwie z poparciem Putina". Podkreśli też, że obecny rząd jest gwarantem bezpieczeństwa. – Rządy obecne, czyli rządy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, stawiają tę sprawę jako priorytetową. Uważają, że realizacja tego zadania państwa jest dzisiaj czymś szczególnie ważnym, można powiedzieć tak ważnym, że jest to stawiane na pierwszym miejscu – stwierdził.