Co trzeci Ukrainiec, który wyemigrował z kraju po wybuchu wojny, rozważa pozostanie za granicą na stałe – wynika z nowego sondażu przeprowadzonego wśród ukraińskiej diaspory w Europie. Spora grupa osób waha się też w kwestii powrotu do ojczyzny po zakończeniu wojny.

Prawie połowa uchodźców z Ukrainy planuje powrót do kraju Fot. Marta Darowska/REPORTER

Sondaż. Ukraińcy chcą wrócić do domu

"Czy chciałbyś zostać za granicą na pobyt stały?" – takie pytanie zadała Ukraińcom mieszkającym w Europie grupa socjologiczna Rating. Wyniki sondażu wyraźnie pokazują, że wśród ukraińskiej imigracji mocna jest zarówno chęć powrotu do domu, jak i pozostania za granicą.

Powrót do kraju planuje 39 proc. emigrantów przed wojennych i aż 49 proc. respondentów, którzy wyjechali z Ukrainy po rozpoczęciu przez Rosję inwazji w lutym 2022 roku. Plany pozostania na emigracji ma z kolei 41 proc. osób, które wyjechały przed wojną i 33 proc. uchodźców.

Co ciekawe, niemal co piąty Ukrainiec waha się w sprawie tego, czy po zakończeniu wojny w Ukrainie powrócić do kraju, czy też nie.

"W rzeczywistości możliwość pozostania zależy nie tylko od ich życzeń i pragnień, ale także od innych okoliczności: możliwości, dostępności pracy, pozwoleń na pobyt, dostępności nauczania dla dzieci, zmian sytuacji osobistej" – zaznacza w swoim raporcie grupa socjologiczna Rating.

Co wpływa na decyzję Ukraińców?

Zainteresowanie autorów raportu skupiło się przede wszystkim na czynnikach, które decydują o powrocie do kraju lub pozostaniu na emigracji. Najważniejszym czynnikiem okazała się możliwość wygodnego życia i osiągnięcia sukcesu. Ważna jest też łatwość w znalezieniu pracy i możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również dostępność mieszkań i jakość edukacji dla dzieci.

Mały wpływ mają natomiast takie czynniki, jak infrastruktura w danym kraju, programy socjalne czy biurokracja. W podejmowaniu decyzji niewielką wagę mają również wysokie podatki w Europie i duża korupcja w Ukrainie.

"Ogólnoeuropejskie badanie Ukraińców w Europie" zostało przeprowadzone w dniach 4-11 lipca.