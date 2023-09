Kolejny, czwarty już punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował w czwartek minister edukacji Przemysław Czarnek – mowa o dofinansowaniu do wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Jako zupełnie nową ideę minister przedstawił program, który... działa już dwa lata.

Zaprezentowany przez Przemysława Czarnka czwarty punkt programu wyborczego PiS funkcjonuje już od dwoch lat Fot. YouTube / Prawo i Sprawiedliwość

Czarnek o programie "Bon szkolny – Poznaj Polskę"

W czwartek rano w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się czwarty już "konkret", czyli kolejny punkt programu wyborczego partii rządzącej. Wcześniej PiS zapowiadał modernizację wielkiej płyty (co jest realizacją obowiązku nałożonego przez Unię Europejską), poprawę jakości jedzenia w szpitalach (po ośmiu latach u władzy) oraz więcej polskiego jedzenia na półkach sklepowych (co jest przekopiowanym postulatem AgroUnii).

Kolejną propozycją ma być program "Bon szkolny – Poznaj Polskę", a prezentował ją minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Od wiosny przyszłego roku w ramach programu "Bon szkolny – Poznaj Polskę" sfinansujemy 1-, 2-dniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie pięć milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce – deklaruje minister na nagraniu.

Sęk w tym, że program dofinansowania "wycieczek patriotycznych" istnieje w resorcie Czarnka już od 2021 roku, pod prawie taką samą nazwą. Wśród możliwych destynacji znajduje się nawet... rodzinna wieś Przemysława Czarnka.

Rodzinna wieś Czarnka na "wycieczkach patriotycznych"

W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoły mogą ubiegać się o spore dofinansowanie wycieczek dla uczniów – z budżetu państwa może zostać pokryte nawet do 80 proc. kosztów wyjazdu. Jest to obwarowane pewnymi ograniczeniami: wycieczki mogą trwać maksymalnie 3 dni, zaś każdego dnia w programie powinny się znaleźć co najmniej dwa "punkty edukacyjne" z listy ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W czwartej edycji programu, na liście punktów edukacyjnych do tzw. wycieczek patriotycznych znalazł się Goszczanów, czyli rodzinna wieś Czarnka. Jak podawał Onet, w marcu 2023 na listę trafiła zagroda edukacyjna jednego z lokalnych miłośników folkloru, której główną atrakcją jest "Chatka babuni" – izba z wyposażeniem z XIX w.

Z gospodarzem tego miejsca skontaktowali się dziennikarze Onetu. Jak się okazało, nie przypomina on sobie, żeby zgłaszał zagrodę do rządowego programu. Wyraził przypuszczenie, że za zgłoszeniem może stać jeden z ośrodków doradztwa rolniczego, z którego ostatnio otrzymywał sugestie, aby odświeżyć stronę internetową zagrody.

Gospodarz zagrody przyznaje, że znał dziadków i rodziców Przemysława Czarnka, a jego dzieci chodziły do szkoły z przyszłym ministrem. Dodaje też, że choć objęcie zagrody ministerialnym programem go zaskoczyło, bardzo się z tego cieszy – jest bowiem szansą na to, że w odwiedziny przyjadą uczniowie z Łodzi.