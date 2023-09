Piosenka stworzona przez AI ma szansę na Grammy? Chodzi o kawałek The Weeknda i Drake'a

Sztuczna inteligencja robi furorę piosenkami, które tworzy, a teraz ma szansę na... nagrodę Grammy. Stworzony przez AI kawałek The Weeknda i Drake'a "Heart on my sleeve" został właśnie zgłoszony do wyścigu po prestiżową statuetkę.

Stworzona przez AI piosenka The Weeknda i Drake'a ma szansę na Grammy? Fot. Oleg Nikishin/ East News

Stworzone przez AI "Heart on my sleeve" The Weeknda i Drake'a nominowane do Grammy

Stworzony przez sztuczną inteligencję kawałek "Heart on my sleeve" The Weeknda i Drake'a został udostępniony na YouTube w kwietniu tego roku. W chwili pisania tego artykułu ma w serwisie ponad 5 mln wyświetleń.

Niebawem ta liczba może znacznie wzrosnąć. Jak bowiem podają zagraniczne media, zachęcony sukcesem twórca piosenki zgłosił ją do nagrody Grammy w kategoriach najlepsza piosenka rapowa i piosenka roku. I jak się okazuje, ma spore szanse, by się zaklasyfikować.

"Heart on my sleeve" spełnia bowiem wymogi dotyczące wymienionych powyżej kategorii. Statuetkę w nich przyznaje się autorom piosenek, a nie wykonawcom. W tym wypadku AI wygenerowało jedynie głosy gwiazdora pop i rapera, a autorem tekstu jest tajemniczy ghostwriter.

Takimi argumentami na ramach portalu "Variety" posłużył się zresztą przedstawiciel rzeczonego nieznanego songwritera. Co więcej, o zgłoszeniu piosenki do Grammy entuzjastycznie wypowiedział się Harvey Manson Jr., czyli CEO przyznającej statuetki The Recording Academy. Jego zdaniem rzeczywiście spełnia ona wymogi, gdyż została napisana przez człowieka.

Coraz więcej piosenek generowanych przez sztuczną inteligencję

W ostatnim czasie sztucznej inteligencji zostaje zlecone tworzenie coraz większej liczby piosenek, w tym także artystów, którzy już nie żyją, co często budzi pewne kontrowersje.

W maju tego roku sensację wzbudziły wygenerowane przez AI piosenki The Beatles. Brytyjski zespół "wykonał" cover piosenki The Beach Boys "God Only Knows". W kawałku słyszymy wokal nie tylko wciąż żyjącego Paula McCartneya, ale też zmarłego ponad czterdzieści lat temu Johna Lennona. Harmonie i zakończenie a capella "dośpiewuje" z kolei perkusista Ringo Starr.

Wspomniane piosenki The Beatles przypadły do gustu fanom zespołu. "Człowieku, weszliśmy w zupełnie nową erę tworzenia muzyki", "Prawie się popłakałem. The Beatles znowu razem, jak to w ogóle możliwe? Sen stał się jawą" – czytamy w komentarzach.

Wytwory AI nie zawsze wzbudzają jednak taki entuzjazm. Fani byli podzieleni, gdy sztuczna inteligencja sprawiła, że Kurt Cobain zaśpiewał cover "Celebrity skin" zespołu Hole (jego frontmenką była żona tragicznie zmarłego muzyka Courtney Love).

"Nie jestem pewny, czy to kocham, czy nienawidzę", "To jest wytwór z koszmarów, wymazujący duszę i emocje z muzyki, próbujący odtworzyć coś za pomocą algorytmów" – można przeczytać w komentarzach pod kawałkiem.