"Erynie" trafiły do telewizji. Gdzie obejrzeć kryminał z Dorocińskim?

"Erynie" na podstawie powieści Marka Krajewskiego zadebiutowały na TVP VOD pod koniec października ubiegłego roku. Niedawno produkcja z Marcinem Dorocińskim doczekała się telewizyjnej premiery. Gdzie można obejrzeć serial?

Kiedy premiera serialu "Erynie" w telewizji? Fot. kadr z serialu "Erynie"

Gdzie obejrzeć "Erynie"?

Serial "Erynie" to adaptacja czterech powieści pióra Marka Krajewskiego: "Erynii", "Liczb Charona", "Rzek Hadesu" oraz "W otchłani mroku". Akcja serialu zaczyna się przed wybuchem II wojny światowej we Lwowie. Jej głównym bohaterem jest komisarz Edward Popielski, który po wyrzuceniu ze służby wraca do policji, by prowadzić śledztwa w świecie pełnym występku i zepsucia.

W głównego bohatera wciela się Marcin Dorociński, a w pozostałych rolach można zobaczyć takich aktorów i aktorki jak: Wojciech Mecwaldowski, Mirosław Kropielnicki, Erika Karkuszewska oraz Wiktoria Gorodeckaja.

Serial pojawił się na TVP VOD w październiku ubiegłego roku. Pierwszy odcinek "Erynii" dla naTemat recenzował wówczas Bartosz Godziński.

"'Erynie' nie są serialem idealnym, ale mają intrygujący, nieoklepany świat i Marcina Dorocińskiego. Jestem przekonany, że byłyby hitem polskiego Netfliksa. Fani książek też z pewnością poczują się jak w szynku Bombacha" – przeczytacie w jego recenzji.

Produkcję można już także oglądać na antenie TVP HD. Pierwszy odcinek zadebiutował w sobotę 2 września o godz. 21:00. Kolejny będzie można zobaczyć 9 września o tej samej porze.

Marek Krajewski to jeden z autorów najbardziej poczytnych kryminałów w Polsce. Zasłynął przede wszystkim serią o Eberhardzie Mocku, która na tę chwilę doczekała się aż dwunastu tomów. Pierwszy pod tytułem "Śmierć w Breslau" ukazał się w 2005 roku, natomiast ostatni, czyli "Błaganie o śmierć" w październiku ubiegłego roku.

Sukces Marcina Dorocińskiego w Hollywood

Przypomnijmy, że Marcin Dorociński ma na swoim koncie niemały sukces. Niedawno można go było zobaczyć na wielkim ekranie w filmie "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" jego rolę pochwalił nawet sam Tom Cruise.

"Nagle Tom wszedł, my w tych mundurach i "Hi guys" (pol. "Cześć chłopaki" - przyp. red.). Byliśmy tylko we dwóch, bo zazwyczaj nas tam było więcej, ale akurat kręciliśmy tylko nasze bliskie plany. Mówi, że widział całą sekwencję, że super, że to, co dogrywamy, jest potrzebne, że to są szczegóły. Mówił, że jest tak zadowolony, bo od tego zaczyna się film. Nie mówił, że to siedem minut, tylko że super i to jest zaj***iste siedem minut" – opowiadał Dorociński w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

To jednak nie koniec przygód polskiego aktora z zagranicznymi produkcjami. Dorociński, dla którego przepustką okazała się m.in. rola w "Gambicie królowej" wystąpi również w "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two", a niedawno przekazano, że zobaczymy go także w koreańskim dramacie.

Fabuła "Unofficial Operation (Ransomed)" skupi się na losach dyplomaty próbującego ocalić życie swojego kolegi, który został porwany w Libanie. Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się nasz rodak.

Za kamerą filmu stanie znany w Korei Południowej reżyser Seong-hun Kim (serial "Kingdom"). W obsadzie zobaczymy również Ha Jung-woo ("Morze Żółte" i "Time"), Ju Ji-Hoon ("Szpieg" i "Razem z bogami: Dwa światy") oraz Anas El Baz ("Casanegra"). Film miał już premierę 2 sierpnia.