Najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii kraju. Setki zabitych, ogromne zniszczenia

W piątek ok. 23:00 w rejonie gór Atlas w okolicach Marrakeszu doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8. Były premier Maroka Saadeddine Othmani przekazał, że zginęło prawie 300 osób, a 150 zostało poszkodowanych. Zniszczone zostały m.in. budynki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Krajowe Centrum Badań Naukowych i Technicznych (CNRST) w stolicy kraju, Rabacie, podało, że trzęsienie ziemi nawiedziło rejon gór Atlas ok. godziny 23:11 czasu lokalnego, czyli ok. północy czasu polskiego.

Początkowo siła trzęsienia ziemi oszacowana została na 7,2 stopnie, ale zweryfikowano te dane do wartości 6,8. Zdaniem amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey, piątkowe trzęsienie ziemi w Maroku było wyjątkowo silne jak na ten rejon. Agencja podała, że 19 minut później doszło do wstrząsu wtórnego.

"Według dotychczasowych danych w wyniku trzęsienia ziemi w prowincjach i gminach al-Haouz, Marrakesz, Warzazate, Azilal, Chichaoua i Taroudant zginęło 296 osób" – napisał w mediach społecznościowych były premier Maroka Saadeddine Othmani, dodając, że 153 osoby zostały ranne i hospitalizowane.

Zdaniem BBC ofiar może być więcej. Domy w małych wioskach w pobliżu epicentrum mogły nie przetrwać trzęsienia ziemi, a ze względu na trudno dostępną lokalizację, dotarcie w rejon górski pomocy medycznej zajmie trochę czasu.

Maroko. Ludzie w panice uciekali na ulice

– Na starym mieście zawaliły się niektóre domy, a ludzie, czekając na ciężki sprzęt, własnoręcznie próbowali usuwać gruz – powiedział agencji prasowej Reuters jeden z mieszkańców.

Inny mieszkaniec Marrakeszu, Brahim Himmi, dodał, że widział wyjeżdżające ze starego miasta ambulanse i uszkodzone fasady wielu budynków. Powiedział, że ludzie byli przerażeni i pozostali na zewnątrz na wypadek kolejnego trzęsienia ziemi.

Agencja Reutera przekazała, że na jednym z materiałów filmowych widać duże pęknięcia na średniowiecznych murach miasta i zawalone budynki w różnych częściach miasta. Lokalna telewizja pokazała zdjęcia powalonego minaretu meczetu.

– Żyrandol spadł z sufitu, a ja wybiegłam. Nadal jestem na ulicy z dziećmi, jesteśmy przerażeni – powiedziała 43- letnia Houda Hafsi, mieszkanka Marrakeszu.

Setki ofiar śmiertelnych

Jak donosi Reuters, mieszkańcy Marrakeszu, położonego blisko epicentrum trzęsienia ziemi relacjonowali, że na starym mieście, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zawaliły się niektóre budynki.

Lokalne władze informują, że w trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 296 osób, a większość to mieszkańcy trudno dostępnych rejonów górskich.

Marokańskie media podają, że jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo.