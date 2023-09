Tusk pokazał niektóre ze 100 konkretów. Szykują się zmiany w kilku segmentach gospodarki

Donald Tusk w Tarnowie przedstawił niektóre ze 100 konkretów, które opozycja ma zamiar zrealizować po wygranych wyborach. W planie m.in. in-vitro z budżetu państwa, podwyżki dla nauczycieli i zmiany w branży beauty.

W sobotę tj. 9 września odbyła się konwencja lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska pod hasłem "100 konkretów na pierwszych 100 dni" w Tarnowie. Tam w Arenie Jaskółka padło wiele ważnych słów odnoszących się nie tylko do obecnego sposobu zarządzania Polską, ale także do tego, co będzie się działo po wyborach parlamentarnych 2023.

Podwyżki dla nauczycieli, program in-vitro

W propozycjach programowych "100 konkretów na pierwszych 100 dni" pojawiła się propozycja dla branży beauty, czyli obniżka VAT z 23 proc. do 8 proc. Do tego lider PO odniósł się do zniesionego przez PiS programu in-vitro.

– W ciągu pierwszych 100 dni przywrócimy pełne finansowanie procedury in-vitro dla tysięcy polskich małżeństw, marzenie o dziecku i pełnej rodzinie przestanie być tylko marzeniem a stanie się faktem – powiedział Tusk.

Przewodniczący zapowiedział też podwyżkę dla nauczycieli.

– W ciągu pierwszych 100 dni każdy polski nauczyciel dostanie podwyżkę do wynagrodzenia zasadniczego o minimum 1500 zł, co znaczy 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli – dodał.

"100 konkretów na pierwszych 100 dni", z jakiego powodu Donald Tusk wybrał Tarnów?

Przed konwencją w Tarnowie zwracano uwagę, że Donald Tusk nie wybrał na przykład Pomorza, gdzie Platforma Obywatelska ma najwięcej zwolenników. Tarnów to jeden z głównych bastionów Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo, jak woj. podlaskie, woj. podkarpackie i woj.lubelskie.

W 2019 roku w okręgu wyborczym nr 15, czyli Tarnowie na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało prawie 60 proc. wyborców, co skutkowało otrzymaniem 77 proc. mandatów. Koalicja Obywatelska dostała jedynie 14 proc. głosów. W samym ok. 100 tys. mieście Tarnów PiS miało 47 proc. poparcia.

Zdaniem wielu ekspertów to jeden z najbardziej konserwatywnych regionów w Polsce. Prawie 60 proc. jego mieszkańców regularnie uczestniczy we mszy świętej. W Tarnowie swoją siedzibę ma firma powiązana z Prawem i Sprawiedliwością – Grupa Azoty.

Zgodnie z zapowiedziami, Donald Tusk szykuje więcej spotkań z mieszkańcami – zwłaszcza w bardziej konserwatywnych regionach Polski. – Każda grupa społeczna i każdy Polak będą zaopiekowani, jeśli przejmiemy władzę – powiedział przewodniczący PO.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października, czyli za ok. 5 tygodni. W sztabie PiS i PO panują skrajne różne nastroje. Partia rządząca jest w lepszym humorze, bo ich wyniki sondażowe są bardzo dobre.

W dniach 5-6 września firma Kantar na zlecenie "Faktów" zbadała preferencje polityczne Polaków. Badanie pokazało, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 37 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) jest druga z wynikiem 31 procent.