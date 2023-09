"Prawdziwe konkrety Morawieckiego". Tusk złożył deklarację ws. wyborów

Lider PO Donald Tusk nagrał kolejny filmik. Pokazał na nim, jak duży majątek ma premier Mateusz Morawiecki. Zadeklarował też, że "to, co ukrył i przepisał na rodzinę, ujrzy światło dzienne, kiedy wygramy wybory".

Donald Tusk na nowym nagraniu. Fot. Donald Tusk/Twitter

Tusk przejrzał majątek Morawieckiego. Padła ważna deklaracja

– Oto prawdziwe konkrety Mateusza Morawieckiego. Czytam. Obligacje skarbowe o wartości 4 403 140 złotych. Dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Wartość: 1,9 miliona złotych. Mieszkanie o powierzchni 72,4 metrów kwadratowych o wartości 1,1 miliona złotych. Dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych warty razem z zabudowaniami i działką około 3,5 miliona złotych. Segment wartości 1,2 miliona złotych, będący w połowie własnością Mateusza Morawieckiego. I działka rolna warta 200 tysięcy złotych – wyliczał Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, przytaczając oświadczenie majątkowe szefa rządu za rok 2022.

Następnie padła ważna deklaracja. – To jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. To, co ukrył i przepisał na rodzinę, ujrzy światło dzienne, kiedy wygramy wybory – zapewnił szef Platformy Obywatelskiej.

Warto też dodać na PO może liczyć w te wybory na wsparcie finansowe wyborców. Jak ustaliła Wirtualna Polska, od początku roku na konto Platformy Obywatelskiej wpłynęło już 2 mln zł. W samym sierpniu w ciągu jednego dnia darczyńcy potrafią przekazać partii nawet 200 tys. zł.

Wkrótce wybory. Wybory Platformy są hojni, jeśli chodzi o wpłaty na partię

22 sierpnia ugrupowanie otrzymało dziewięć wpłat o łącznej wartości 166 tys. zł. 23 sierpnia zaś przyszło 11 darowizn na kwotę 222 tys. zł. 24 sierpnia wpłynęło 169 tys. zł. Politycy największej partii opozycyjnej podobne kwoty gromadzili, ale w ciągu nie jednego dnia, a jednego miesiąca.

Wirtualna Polska, która przeanalizowała dane, zauważyła, że ogromne wpłaty, bo w wysokości 54 tys. zł przyszły ze strony przedsiębiorców takich jak: Krzysztof Apostolidis ze spółki Partner Center i Adam Szafarowicz z firmy Sun-Day.

W połowie lipca Donald Tusk pokazał nagranie, na którym dzwoni do darczyńców i dziękuje nawet za najdrobniejsze wpłaty. – Dzień dobry, Donald Tusk! Dzwonię do pani, bo chciałem bardzo serdecznie podziękować za wpłatę na konto Platformy Obywatelskiej – mówił wyborcom.

A wybory już za nieco ponad miesiąc. Co istotne – 15 października wraz z wyborami odbędzie się referendum. W połowie sierpnia szef PKW przekazał, iż nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania. – To już wyłącznie wola wyborcy – powiedział sędzia Sylwester Marciniak. Opozycja i eksperci uważają referendum za zagrywkę czysto polityczną rządzących z PiS, a wiele osób już teraz deklaruje, że nie będzie w nim głosować. Wystarczy wtedy nie pobierać karty referendalnej. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.