Pajączkowska zdradziła powód odejścia z TVP. "Aktywność pana Michała A."

Karolina Pajączkowska to prezenterka, która szerszemu gronu widzów dała się poznać, prowadząc programy takie jak "Wstaje Dzień" oraz "Poranek Info" emitowany na antenie TVP Info. Niedawno w jej życiu zawodowym zaszły niemałe zmiany, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. "Cztery miesiące temu ktoś postanowił, że zniszczy moje życie i moją karierę. Tak po prostu, bez powodu..." – rozpoczęła swój wpis na Instagramie.

Prezenterka w swoim dosadnym wpisie poinformowała, jak wyglądały ostatnie miesiące jej pracy. Jak się okazało, wszyscy współpracownicy z dnia na dzień odwrócili się od niej.

"W tamtym czasie, gdy dopiero co skończyłam swój pierwszy film dokumentalny i zaczynałam produkcję drugiego, z dnia na dzień moje życie, które dotychczas znałam, przestało istnieć. 'Koledzy', których szanowałam i z którymi spędzałam czas, nagle zniknęli lub zamilkli. Została mi tylko rodzina. Przepłakałam trzy miesiące, w trakcie których mierzyłam się ze stanami lękowymi, atakami paniki i depresją. Pomogła mi opieka psychiatryczna, najbliżsi i mój syn" – poinformowała.

Mimo tego po dłuższym czasie Pajączkowska postanowiła przerwać milczenie. Wspomniała o przemocy słownej i mobbingu.

Mam dosyć chowania się, ukrywania i siedzenia cicho. To nie ja jestem oprawcą! To oprawcy, a nie ofiary powinni siedzieć zamknięci w domach z obawy przed opinią publiczną. Dzisiejsza ja cieszy się małymi rzeczami. Cieszy się, że przetrwała i chce wam z całego serca podziękować za wsparcie. Jeśli kiedykolwiek mierzyliście się z przemocą słowną czy mobbingiem - pamiętajcie, że oprawcy właśnie o to chodzi. Chodzi mu o to, żeby was uciszyć i stłamsić. Mnie nie uciszą i nie stłamszą.

