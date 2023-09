Racewicz ostro o działaniach TVP. "Zamienili to miejsce nie w świątynię newsa, a w d*pę"

Czy Racewicz wróci do TVP? Dziennikarka wymownie oceniła byłego pracodawcę Fot. Pawel Wodzynski/East News

Joanna Racewicz ma bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w mediach. Prezenterka miała okazję działać w Telewizji Polskiej, później związała się ze stacją TVN. Aktualnie można oglądać ją na antenie Polsat News. Wdowa po Pawle Janeczku, który zginął w katastrofie smoleńskiej ponad dekadę temu, samotnie wychowuje ich 15-letniego syna Igora.

Dziennikarka często bywa na salonach. Niedawno pojawiła się na pokazie marki Deni Cler, gdzie pozowała w blaskach flashy fotoreporterów, a także udzieliła kilku wywiadów. Podczas rozmowy z portalem plotem.pl, prezenterka Polsat News zdradziła, że kiedy ona pracowała w "Panoramie" TVP, Michał Adamczyk był już prezenterem "Wiadomości".

Dziennikarka odważyła się skomentować aferę z udziałem gwiazdora TVP. Jednoznacznie zwróciła uwagę na fakt, że taka osoba nie powinna pracować jako dziennikarz. Chwilę później Joanna Racewicz została zapytana o to, czy przyjęłaby propozycję ponownej współpracy od publicznego nadawcy gdyby taka się pojawiła. Słowa byłej prezenterki "Panoramy" nie pozostawiły żadnych wątpliwości.

Ja jestem związana z telewizją Polsat. W tej chwili w Telewizji Polskiej moje miejsce jest absolutnie wykluczone. Nawet nie biorę tego kompletnie pod uwagę, choć mam wielki sentyment do tego miejsca. Na pewno nie pod tą banderą i pod tą komendanturą, jaka jest teraz. To jest miejsce, w którym uczyłam się zawodu. To jest miejsce, w którym spotkałam swoich mistrzów. Znakomitą Joannę Luboń, świetnego profesora Młynarczyka, Tomka Lisa, w dawnym "Teleexpressie", w którym zaczynałam, Maćka Orłosia, Hanię, wtedy Smoktunowicz, to byli moi koledzy, na których patrzyłam, będąc młodą dziennikarką, z wielkim podziwem i spijając nektar z ich ust. Mam jak najlepsze wspomnienia do momentu, kiedy nie pojawili tam się nowi, nowa ekipa, oszczędzę już sobie bardziej dosadnych określeń, i przejęła stery, zamieniając to miejsce nie w świątynię newsa, ale w pewnego rodzaju d*pę.

