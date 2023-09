Zaskakujące wyniki sondażu dla prawicowego tygodnika. Kaczyńskiemu w to graj

Tygodnik Do Rzeczy z pewnością poprawi humor prezesowi PiS po dość słabej konwencji w Końskich. Jak wynika z sondażu Estymatora, zleconego przez periodyk, partia Jarosława Kaczyńskiego, gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, mogłaby liczyć na 37,6 proc. głosów.

Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory 2023 odbyły się w najbliższą niedzielę, to Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 37,6 proc. poparcie. Fot. East News/ Jacek Dominski/REPORTER

Według sondażu Estymator dla Do Rzeczy, przeprowadzonego w dniach 8-9 września 2023 r., na Zjednoczą Prawicę zagłosowałoby 37,6 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,1 proc. poparcia. To spadek o 1,1 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z 11,2 proc. głosów. W przypadku tej partii to spadek o 1,5 pkt proc. Na koalicję PSL i Polska 2050, czyli Trzecią Drogę głos oddałoby 9,8 proc. respondentów – to spadek o 0,6 proc.

W Sejmie znalazłaby się również Lewica z poparciem 8,9 proc. W przypadku tego ugrupowania to wzrost o 0,2 pkt proc.

Wybory 2023. Co z bezpartyjnymi samorządowcami?

Pierwszy raz w badaniu ujęto także Bezpartyjnych Samorządowców, którym udało się zarejestrować listy wyborcze. Ci mogliby liczyć na 3,1-proc. poparcie.

Do Rzeczy przekazało, że Estymator przeliczył wyniki dla poszczególnych partii na mandaty do Sejmu. "Zjednoczona Prawica miałaby w nowym Sejmie 205 przedstawicieli, co oznacza brak możliwości samodzielnych rządów. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 143 mandaty, Konfederacja - 47, Trzecia Droga - 36, a Lewica - 28. Jeden mandat przypadłby reprezentantowi innej partii" – napisano.

Sondaże polityczne. PiS nadal prowadzi w innych badaniach

W dniach 1-4 września 2023 roku firma Research Partner na panelu Ariadna przeprowadziła badanie preferencji politycznych Polaków.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość by wygrało. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 36,2 proc. ankietowanych. To wynik o 1,5 pkt. proc. wyższym niż przed miesiącem.

Na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej przedstawia się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Wskazało na nią 27,7 proc. respondentów, co jest spadkiem o 0,2 pkt proc. Jedynym poza PiS ugrupowaniem, dla którego wzrosło w ciągu miesiąca poparcie, jest Trzecia Droga. Na nich głos chce oddać 10,5 proc. badanych. To wzrost o 1,2 pkt proc.

Poparcie dla Konfederacji wyniosło w sondażu 10,4 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. W Sejmie znalazłaby się też Lewica, która może liczyć na wynik 8,2 proc. (o 0,6 pkt. proc. mniej niż wcześniej).