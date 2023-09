Gliński zaatakował Tuska ws. Ulmów. Podał post pracownika TVP

Minister kultury Piotr Gliński próbował zaatakować Donalda Tuska, ale mu nie wyszło. Polityk podał niesprawdzoną informację za jednym z pracowników TVP. Użytkownicy szybko zweryfikowali ten wpis.

Piotr Gliński próbował zaatakować Donalda Tuska, ale mu nie wyszło. Fot. East News/ Adam Burakowski/REPORTER

W niedzielę 10 września papież Franciszek beatyfikował rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Wszyscy zostali zamordowani 24 marca 1944 roku przez Niemców za to, że ukrywali Żydów. To wydarzenie na skalę światową, bo po raz pierwszy wyświęcona została cała rodzina.

O tym przypadku piszą media nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w tym w Niemczech. Mimo to jeden z pracowników TVP, Cezary Gmyz, podważył ten fakt.

"Żadne, powtarzam żadne medium w Niemczech nie informuje dziś o beatyfikacji rodziny Ulmów. Na projekcji filmu Mariusza Polisa w Instytucie Pileckiego w Berlinie nie pojawił się ani jeden niemiecki dziennikarz. Strategia przemilczania. Polacy nie mogą być ofiarami" – napisał Gmyz w mediach społecznościowych.

Dla polityków PiS tego typu wpisy mogą być pretekstem, by uderzyć w opozycję. Obok postu Gmyza nie przeszedł obojętnie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który nie dość, że podał niesprawdzone informacje dalej, to jeszcze dorzucił kilka zdań od siebie.

"Redaktor Cezary Gmyz pisze, że w mediach niemieckich ani słowa o beatyfikacji Ulmów. Panie przewodniczący Tusk, może jakiś komentarz? Interwencja? Nie wstyd Panu?" – napisał minister kultury.

Internauci szybko wytknęli ministrowi błąd

W komentarzach od razu pojawiły się screeny z niemieckich mediów, które... pisały o beatyfikacji Ulmów. Co więcej, nawet Polska Agencja Prasowa relacjonowała doniesienia z niemieckich mediów.

"Ale to dziwne, że PAP już pisze coś, co w stoi w sprzeczności z tezą Cezarego Gmyza i jeszcze podaje to Polska Press" – stwierdził korespondent Radia ZET Daniel Bociąga.

"A Zdzisław Krasnodębski nie dał rady zainterweniować?" – pytał ironicznie dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek. "W co najmniej kilku niemieckich mediach jest dziś o sprawie Ulmów. Na stronie głównej DW jest wysoko tekst o tym z wczoraj. No ale nie jestem ministrem kultury, więc mogłem sobie pozwolić na dwuminutowe zweryfikowanie faktów" – napisał Patryk Słowik z WP.