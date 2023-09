Polska w tarapatach po porażce z Albanią. Oto, co musi się stać, żebyśmy awansowali na Euro

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu przegrała z Albanią 0:2. Kolejna porażka naszej kadry mocno komplikuje drogę do Euro 2024. Czy piłkarze Fernando Santosa mają jeszcze możliwość wyjścia z grupy? Teoretycznie tak, ale szanse są tylko matematyczne.

Reprezentacja Polski przegrywa z Albanią, oddalamy się od Euro 2024

Po kolejnym słabym i nijakim meczu reprezentacja Polski przegrała koleje spotkanie w trwających wciąż eliminacjach do mistrzostw Europy w 2024 roku. Na pięć rozegranych spotkań nasi kadrowicze przegrali aż trzy i z dorobkiem jedynie sześciu punktów zajmują przedostatnie miejsce w grupie.

Po przegranej z Albanią reprezentacja Polski znacznie oddaliła się od przyszłorocznego turnieju. Na ten moment wydaje się, że najpewniej z dwóch pierwszych miejsc awansują nasi dzisiejsi rywale (10 pkt.) oraz Czesi, którzy mają dwa punkty mniej, niż Albańczycy, jednak rozegrali jedynie 4 spotkania.

Za miesiąc obydwa zespoły zmierzą się ze sobą w Tiranie i pewnie wtedy poznamy zwycięzcę naszej grupy.

Reprezentacja Polski przegrywa. Czy mamy jeszcze szanse na Euro?

Oczywiście szanse na awans do mistrzostw Europy są dla nas czysto teoretyczne. Na ten moment jesteśmy dwa "oczka" za Czechami, którzy rozegrali jedno spotkanie mniej. Gdy nasi południowi sąsiedzi rozegrają swój zaległy mecz, odskoczą nam pewnie na kolejne trzy punkty i to oni zajmą pierwsze miejsce w grupie, zajmując miejsce Albanii.

W takiej sytuacji reprezentacja Polski będzie traciła do dzisiejszych rywali cztery punkty, a do Czechów aż pięć. Do zakończenia eliminacji zostały tylko 3 spotkania, w których możemy zgromadzić jeszcze dziewięć punktów, jednak w tym samym czasie i Albania, i Czesi również będą powiększali swój dorobek, bowiem grać będą ze słabszymi: Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Tak więc co musiałoby się stać, byśmy znaleźli się na pierwszym bądź drugim miejscu w grupie premiowanym bezpośrednim awansem na Euro? Najzwyczajniej należy wygrać pozostałe spotkania licząc na to, że nasi rywale będą gubić punkty.

Czysto teoretycznie łatwiej będzie nam dogonić reprezentację Czech, ponieważ z nią przyjdzie nam rozegrać mecz w połowie listopada. Gdyby nam oraz Albanii udałoby się zwyciężyć nad Czechami, tracilibyśmy do nich tylko dwa punkty.

Z kolei, żeby udało nam się przegonić naszych południowych sąsiadów, ci musieliby przegrać jeszcze jeden mecz, a to wydaje się niespecjalnie możliwe. Tak więc reprezentacja Polski wciąż ma szansę na awans, jednak Albańczycy oraz Czesi nie mogą już nie zdobyć żadnych punktów, z kolei nasi zawodnicy muszą zgromadzić komplet punktów.