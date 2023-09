Kiedy obejrzymy "Barbie" na VOD w Polsce? Sprawa jest... skomplikowana

Widzowie, którzy stęsknili się za "Barbie" Grety Gerwig albo przegapili premierę w kinie, już niedługo będą mogli obejrzeć film w VOD. Ale kiedy dokładnie? Tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, szczególnie dla widzów nad Wisłą. Nastąpiło aż tygodniowe opóźnienie.

Kiedy obejrzymy "Barbie" we własnych domach? Fot. Kadr z "Barbie"

"Barbie" zarobiła w premierowy weekend aż 155 mln dolarów. Dzięki takim notowaniom w box office Greta Gerwig pobiła rekord i przeszła do historii jako kobieta z najlepszym wynikiem otwarcia. Z kolei już 17 dni po premierze film zarobił miliard, a reżyserka pobiły kolejny historyczny rekord: stała się pierwszą reżyserką, której solowy film przekroczył granicę miliarda.

"Barbie" zarobiła dotąd ponad 1,4 mld dol na całym świecie i tym samym stała się najbardziej dochodową produkcją w historii wytwórni Warner Bros. Gerwig zdołała prześcignąć nie tylko trylogię "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona, ale przede wszystkim "Harry'ego Pottera i Insygnia Śmierci: Część II", który od 2011 roku plasował się na szczycie z wynikiem 1,31 mld dol. Po 12 latach został w końcu zdetronizowany. "Barbie" to również (jak dotąd) najbardziej dochodowy film 2023 roku – prześcignął animację "Super Mario Bros. Film", która zarobiła 1,36 miliona.

Gdzie oglądać Barbie? Premiera w serwisach VOD już 12 września, ale niekoniecznie w Polsce

"Barbie" osiągnęła gigantyczny sukces w kinach, ale w końcu trafi oczywiście do streamingu. David Zaslav, prezes Warner Bros., potwierdził w sierpniu, że film Grety Gerwig obejrzymy na HBO Max (a właściwie na Max, bo tak platforma nazywa się w USA). Wytwórnia jednak wcale się nie śpieszy. Zaslav chce, aby film był wyświetlany w kinach jak najdłużej i nic dziwnego biorąc pod uwagę astronomiczne zyski (szczególnie w czasach po pandemii).

– "Barbie" jest dla nas bardzo ważna – mówił Zaslav na spotkaniu z inwestorami 3 sierpnia, cytowany przez magazyn "Deadline". – Naprawdę wierzymy w okienko dystrybucyjne. Pozwólmy filmowy się ograć i przejść przez etapy, które od zawsze działały w tym biznesie. Dopiero wtedy wypuścimy "Barbie" na Max. Sądzimy, że i tam odniesie sukces, a zdarzy się to jesienią – wyjawił.

Dziś wiemy już oficjalnie, że "Barbie" trafi do serwisów VOD 12 września, czyli dokładnie 53 dni po premierze kinowej. Początkowo planowano wcześniejszą datę: 5 września, jednak nastąpiło tygodniowe opóźnienie. Warto jednak podkreślić, że 12 września film Grety Gerwig będzie dostępny w amerykańskich serwisach streamingowych, gdzie będzie można go wypożyczyć lub kupić – wciąż nie ma informacji, czy tego dnia zawita również do Polski. Niewykluczone, że widzowie nad Wisłą będą musieli poczekać trochę dłużej.

Kiedy "Barbie" na HBO Max? Trochę poczekamy

A co z premierę "Barbie" na HBO Max? Po słowach Davida Zaslava wiemy na pewno, że premiera w tym serwisie w końcu nastąpi. Nie ma jednak oficjalnej daty. Hit z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem najwcześniej zawita na HBO Max (Max) 22 września, a nieoficjalnie mówi się o pierwszej połowie października. Niewykluczone jednak, że potrwa do dłużej, czemu trudno się dziwić: "Barbie" wciąż zarabia w kinach, a Warner Bros. chce oczywiście zarobić jak najwięcej. Tutaj mamy jednak dobrą wiadomość: premiery w USA i w Polsce na HBO Max zwykle się pokrywają, dlatego w dniu, w którym "Barbie" trafi na Max, raczej będziemy mogli obejrzeć przebój tego lata również we własnych domach w Polsce. Gdy otrzymamy informację z konkretną datą, poinformujemy o tym w tym artykule.

Czytaj także: https://natemat.pl/506173,filmy-ktore-zarobily-miliard-dolarow-po-pandemii