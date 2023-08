"Barbie" zarobiła już miliard dolarów! Greta Gerwig pobiła niesamowity rekord

Ola Gersz

S tało się! "Barbie" przekroczyła już na świecie granicę miliarda dolarów i to w jedyne 17 dni. To powód do radości dla Warner Bros., ale przede wszystkim dla Grety Gerwig, która pobiła szczególny rekord.