Pandemia nie była łaskawa dla kin, które wciąż nie odkuły się po izolacji (w czym nie pomaga rozrost platform streamingowych). Gigantyczny sukces "Barbie "Grety Gerwig dał nadzieję całej branży filmowej, zwłaszcza że od 2020 roku to dopiero szósty film, który zarobił na świecie upragniony miliard dolarów. Kto dołączył do elitarnej grupy "zbawicieli kina"?

Filmów, które zarobiły na świecie ponad miliard dolarów (nie uwzględniając inflacji) jest łącznie tylko – albo aż – 53. Patrząc na ostatnich sześć lat, w 2017 r. były ich cztery, w 2018 r. – pięć, a w 2019 r. – zawrotne dziewięć.

Jednak w 2020 roku nadeszła pandemia COVID-19, która zahamowała rozwój filmów i zamknęła kina na całe miesiące. Nic dziwnego, że w tym roku żaden tytuł miliarda nie zrobił, a największy sukces w box office odniósł wtedy chiński historyczny dramat wojenny "The Eight Hundred" (nieco ponad 461,4 tys. dol).

Kino wciąż się nie odkuło, bo od 2021 roku miliard zarobiło tylko sześć tytułów, w tym oczywiście "Barbie" Grety Gerwig, która przyniosła nadzieję nie tylko filmowcom, ale również filmowczyniom.

Czy dzięki "Barbieheimerowi" ("Oppenheimer" Christophera Nolana zarobił dotąd ponad 718,5 tys. dol.) znowu zaczniemy chodzić do kin, jak za starych dobrych czasów? A może pandemia na dobre przyzwyczaiła nas do oglądania filmów w domu na VOD? Czas pokaże. Na razie przedstawiamy filmy, które od początku pandemii roku zarobiły miliard.

Filmy, które zarobiły miliard dolarów na świecie od 2020 r.

Oficjalne dane podajemy według Box Office Mojo na dzień 22 sierpnia. W przypadku filmów z 2023 roku liczby te nie są jeszcze ostateczne i mogą się nieco zmienić: "Barbie" wciąż jest w kinach, a "Super Mario Bros. Film" również wyświetlany jest jeszcze w niektórych miejscach na świecie.

6. Jurassic World: Dominion (2022)

Zarobił: 1 001 978 080 dol.

Negatywne recenzje nie powstrzymały widzów od obejrzenia trzeciej części "Jurassic Word" z Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard. Zajęło to nieco ponad trzy miesiące, ale "Jurassic World: Dominium" przekroczył miliard dolarów na całym świecie, stając się wówczas trzecim filmem, któremu się to udało (obecnie jest szósty).

"Jurassic World 3" prawdopodobnie osiągnął ten wynik częściowo dzięki powrotowi oryginalnej obsady "Parku Jurajskiego" (Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill) na duży ekran.

5. Barbie (2023)

Zarobił (dotąd): 1 280 313 193 dol.

"Barbie" zarobiła w premierowy weekend aż 155 mln dolarów. Dzięki takim notowaniom w box office Greta Gerwig pobiła rekord i przeszła do historii jako kobieta z najlepszym wynikiem otwarcia. Z kolei już 17 dni po premierze film zarobił miliard, a reżyserka pobiły kolejny historyczny rekord: stała się pierwszą reżyserką, której solowy film przekroczył granicę miliarda.

"Barbie" zarobiła dotąd 1,20 mld dolarów na całym świecie i tym samym stała się drugą najbardziej dochodową produkcją w historii wytwórni Warner Bros. Gerwig zdołała prześcignąć trylogię "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona, a teraz amerykańska reżyserka idzie po pierwsze miejsce na podium, które od 2011 roku zajmuje "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" z wynikiem 1,31 mld dol. Czy to się uda? Niewykluczone, bo "Barbie" wciąż grana jest w kinach na świecie i zarabia kolejne dolary.

4. Super Mario Bros. Film (2023)

Zarobił (dotąd): 1 355 173 690 dol.

Adaptacja kultowej gry Nintendo od Universal Pictures przekroczyła miliard dolarów w zaledwie 26 dni, stając się pierwszym filmem 2023 roku, który osiągnął ten próg oraz siódmym najbardziej dochodowym filmem wytwórni.

"Super Mario Bros. Film" z gwiazdorską obsadą dubbingową w języku angielskim (Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen) to również pierwszy film animowany, który zarobił miliard od pandemii.

Film wciąż jest wyświetlany w niektórych krajach poza USA (m.in. w wybranych kinach w Polsce), dlatego oficjalna liczba może się jeszcze nieznacznie zmienić.

3. Top Gun: Maverick (2022)

Zarobił: 1 495 696 292 dol.

"Top Gun: Maverick", sequel "Top Guna" z 1986 roku, to wielki sukces Toma Cruise'a: zarówno artystyczny (bardzo dobre recenzje, Oscar za dźwięk i pięć innych nominacji, w tym za najlepszy film) oraz kasowy. Zarobił miliard w zaledwie 31 dni i jest jak dotąd najbardziej dochodowym filmem w całej karierze Cruise'a. Nie bez powodu, aktora i producenta ochrzczono mianem człowieka, która uratował kino po pandemii.

2. Spider-Man: Bez drogi do domu (2021)

Zarobił: 1 912 233 593 dol.

"Spider-Man: Bez drogi do domu" to trzecia część "Spider-Mana" MCU z Tomem Hollandem i to właśnie on przełamał pandemiczną klątwę: jako pierwszy film od 2020 roku zarobił miliard i to w... 12 dni. Wcześniej jako ostatni granicę tę przekroczyły "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w 2019 roku.

Film, w którym wystąpiły również gwiazdy poprzednich "Spider-Manów" (Andrew Garfield i Tobey Maguire) był prawdziwą ucztą dla fanów Człowieka Pająka. Warto też dodać, że według magazynu "Forbes", jest to piąty film, który przekroczył miliard dolarów bez premiery w Chinach. Jeśli kiedykolwiek zostanie tam wyświetlony, to prawdopodobnie przekroczy próg dwóch miliardów dolarów, do którego "niewiele" mu zostało.

1. Avatar: Istota wody (2022)

Zarobił: 2 320 250 281 dol.

Bez zaskoczeń: druga część "Avatara" Jamesa Camerona z 2009 roku znowu rozbiła bank. Zaledwie dwa tygodnie po kinowej premierze "Avatar: Istota wody" (pierwszy sequel z planowych kilku) przekroczył miliard dolarów dochodów z box office'u. Z kolei po 39 dniach zarobił dwa miliardy, stając się drugim filmem, który najszybciej osiągnął ten próg i pierwszym po pandemii.

Film przebił "Titanica" (2 257 844 554 dol., nie biorąc pod uwagi inflacji) i jest obecnie trzecim najbardziej dochodowym filmem wszech czasów: po "Avatarze", który zajmuje pierwsze miejsce z 2 923 706 026 dol. i "Avengers: Koniec gry" (2 797 501 328 dol). Sequelowi "Avatara" nie udało się więc przebić rekordowej "jedynki". Może uda się to kolejnym rozdziałom opowieści o Pandorze?