Do sieci trafiła pierwsza zajawka "Aquamana 2". Fani szukają w niej Amber Heard

Bartosz Godziński

"Aquaman i Zaginione Królestwo" to wyczekiwany sequel filmu z 2018 roku, w którym główne role zagrał Jason Mamoa i Amber Heard. Warner Bros. w końcu wypuścił teaser swojego widowiska - zobaczymy w nim zarówno tytułowego superbohatera, jak i jego przeciwników. Na pierwszy rzut oka nie widać w nim księżniczki Mery. Czy Warner Bros. wycięło Amber Heard? Nie do końca, co udowodnili spostrzegawczy fani.