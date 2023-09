Tyle stopni ma być w cieniu! Przygotujcie się na najgorętszy dzień września

Lato nie zamierza tak szybko odejść. Wtorek upłynie pod znakiem słońca i upałów. Temperatura będzie wysoka, a miejscami bardzo wysoka. Możemy spodziewać się nawet 30 stopni w cieniu. Jak prognozuje TVN Meteo w całym kraju czeka nas piękna, stabilna, słoneczna pogoda.

Synoptycy prognozują nawet 30 stopni w cieniu we wtorek (12 września). Fot. Screen / WXCharts i Oleg Marusic / Reporter

Pogodnie i słonecznie ma być praktycznie cały dzień. Jedynie w godzinach wieczornych na zachodnich krańcach Polski mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 27-30 stopnie Celsjusza – prognozuje TVN Meteo. 27 stopni spodziewane jest na północy, za to maksymalnie 30 stopni możemy spodziewać się na południowym zachodzie Polski.

W całym kraju ma być odczuwalne gorąco i upał. Wilgotność powietrza wyniesie w większości Polski 40 procent, a nad morzem nawet 50-70 proc. W Warszawie będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby. Także słonecznej pogody we wtorek mogą spodziewać się mieszkańcy Trójmiasta. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą 27 stopni.

W Poznaniu także ma być słonecznie. Podobnie jak w Trójmieście temperatura maksymalna może wynieść 29 stopni. Jeszcze cieplej ma być we Wrocławiu. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą spodziewać się 30 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w Krakowie. W stolicy Małopolski prognozuje się maksymalnie 28 stopni.

16-dniowa prognoza długoterminowa Tomasza Wasilewskiego

Ta wyjątkowo wysoka temperatura ma potrwać do środy. Od czwartku ma zrobić się chłodniej – wynika z 16-dniowej długoterminowej prognozy pogody Tomasza Wasilewskiego. Co to oznacza? Na północy Polski może być mniej niż 20 stopni. W pozostałych regionach kraju ma być za to 23-24 stopnie. Kolejna fala chłodniejszego powietrza czeka Polaków po 20 września. Wówczas najwyższa temperatura, jakiej będziemy mogli oczekiwać, wyniesie 21-22 stopnie Celsjusza, a najniższa – 16-17 stopni.

Pogoda: Upały także w drugiej połowie września?

Jak już informowaliśmy w naTemat, wysokie temperatury mogą utrzymać się jednak gdzieniegdzie w Polsce nawet w drugiej połowie września, nie tylko w tym tygodniu. Z przybliżonej, 16-dniowej prognozy IMGW wynika, że upały skończą się w środę, ale bardzo wysokie temperatury wrócą już w weekend. Po chwilowym spadku do około 23 st. C, któremu może towarzyszyć lekkie zachmurzenie, aura znowu się zmieni w okolicach weekendu. W niedzielę temperatura sięgnie nawet blisko 29 st. C. i co więcej, słupki rtęci nie będą opadać drastycznie także w nocy, kiedy to mamy mieć możliwość zaobserwowania na termometrach nawet 18 st. C. Taka aura utrzyma się aż do środy 20 września. Wówczas synoptycy notują możliwy spadek temperatur do około 21 st.C. Wtedy także może pojawić się deszcz.

Pogoda długoterminowa na jesień i zimę 2023

Jak podawaliśmy w naTemat, wysokie temperatury nie powinny zaskakiwać w najbliższych miesiącach, bo jesień i zima mają być cieplejsze, niż wcześniej. Tak wynika z analiz synoptyków z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF).