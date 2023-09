Figurski pogrążył się jednym pytaniem? Afera w programie "Love Island 8"

Michał Figurski po dłuższej przerwie powraca do telewizji w roli prowadzącego kontrowersyjnego programu Polsatu "Temptation Island Polska". Niedawno wywołał aferę, będąc gościem programu "Love Island. Wyspa Miłości". Dziennikarz zapytał uczestniczki, czy wolą "grube czy długie". Internauci nie kryją swojego oburzenia.

Michał Figurski zadał kontrowersyjne pytanie uczestniczkom 'Love Island 8' Fot. youtube.pl / @Na Temat

Michał Figurski przed laty był związany z TVP1, gdzie prowadził programy muzyczne. Jednak fani muzyki kojarzą go głównie z anteny Radia Zet, RMF FM czy też Antyradia. Teraz, po wielu latach nieobecności na szklanym ekranie powraca na antenę Polsatu, gdzie został gospodarzem programu "Temptation Island Polska".

Michał Figurski zadał kontrowersyjne pytanie uczestniczkom 'Love Island 8'

W ubiegłym tygodniu swoją premierę miał pierwszy odcinek show. Zainteresowanie dziennikarzem wzrosło, co poskutkowało zaproszenie go na plan innego reality. Mowa tu o "Love Island. Wyspa Miłości". Podczas wizyty na "wyspie miłości" przeprowadził razem z Karoliną Gilon, prowadzącą programu, test zgodności uczestników.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło pytanie dziennikarza, które skierował do singielek. Młode kobiety poszukujące miłości musiały zdecydować, czy wolą... "grube czy długie". Może się wydawać, że to niedopowiedzenie było zabiegiem celowym, by wszystkim przyszedł na myśl organ płciowy mężczyzn.

Nie jest tajemnicą, że obecność Figurskiego na planie formatu nie przypadła do gustu internautom. "Stary człowiek przyszedł umoralnić młodzież ? Nie smaczne te pytania nawet on dziwny" - czytamy. Swoje oburzenie na oficjalnym profilu "Love Island" na Instagramie wyraziła m.in. Justyna "Juszes" Żak. Większość może kojarzyć influencerkę z pierwszej reaktywacyjnej edycji programu "Big Brother" z 2019 roku.

"Jakieś to niesmaczne, że przyszedł 50-letni chłop pytać 20 i więcej lat młodsze dziewczyny czy wolą grube, czy długie penisy" – napisała Żak. Pod jej postem wybuchła fala komentarzy. Na dodatek spora część fanów programu stanęła w obronie dziennikarza.

"W każdej z 8 edycji są takie tematy poruszane, powinnaś to wiedzieć, bo komentujesz ze współpracownikiem każdy post. Jakby był młodszy albo jakby był kobietą to by było ok? (przypominam, że to dziennikarz). Niesmaczne to jest reklamować swoją działalność w komentarzach na innych bardziej popularnych profilach" – napisał jeden z internautów.

Warto podkreślić, że zagraniczne edycje show, a wśród nich między innymi Wielka Brytania, delikatniej podchodzą do rozmów na tematy seksualne. Żeby tego było mało uczestnicy nie mogą mówić o zbliżeniach intymnych, a seks musi nastąpić zawsze po wyraźnej zgodzie drugiej strony. Jaki był tego powód? Wśród widzów reality odnotowano coraz młodszą widownię, a nawet dzieci. Z tego powodu większość nadawców nie chce mieć problemów z podobnych względów.

Z prośbą o komentarz z Michałem Figurskim postanowił skontaktować się portal ShowNews.pl. 50-latek nie chciał wypowiadać się na ten drażliwy temat. Przekazał jedynie, że sprawy nie zamierza szeroko komentować. Jak podaje wspomniany portal, nieoficjalnie udało się ustalić, że pytania zadawane przez Gilon i Figurskiego miały zostać wymyślone przez produkcję.