Dramat wyborców PiS. Nie zostali wpuszczeni na spotkanie w Elblągu

Dominika Stanisławska

W środę Jarosław Kaczyński pojawił się w Elblągu, ale nie spotkało się to z aprobatą wszystkich mieszkańców. Partia Kaczyńskiego wynajęła za małą salę i nie każdy, kto chciał, wszedł, aby posłuchać przemówienia prezesa. To doprowadziło do rozgoryczenia w tłumie.