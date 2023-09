Piotr Wawrzyk trafił do szpitala. RMF FM: Zostawił list pożegnalny

Były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk trafił do szpitala w Warszawie – poinformowało RMF FM. Polityk został tam przywieziony po północy. Rozgłośnia podaje, że miał rany na rękach i zostawił po sobie list. Jego stan zagraża życiu.

Piotr Wawrzyk trafił do szpitala. "Jego stan zagrażał życiu" Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Piotr Wawrzyk w szpitalu – stan zagrażający życiu

Piotr Wawrzyk do szpitala został przewieziony po północy prosto ze swojego mieszkania. Z ustaleń RMF FM wynika, że miał rany rąk. Medium podkreśla, że wiele wskazuje na to, że polityk próbował popełnić samobójstwo. Co więcej, zostawił list pożegnalny. "Piotr Wawrzyk w ostatnich dniach był poddany silnej presji w związku z ujawnieniem przez media afery wizowej w resorcie dyplomacji" – wskazuje RMF FM.

Przypomnijmy, że na dobre rozszalała się dyskusja na temat afery wizowej. Sam Piotr Wawrzyk ze stanowiska sekretarza stanu w MSZ został odwołany już 31 sierpnia. Jako oficjalny powód podano wtedy "brak satysfakcjonującej współpracy". Wawrzyk stracił również miejsce na listach wyborczych PiS. Dzięki Onetowi wiadomo jednak, że Piotr Wawrzyk miał odpowiadać za pomoc w procederze na niespotykaną dotąd skalę.

Polityk PiS miał pomóc w stworzeniu całego kanału przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA. Sprawę komentowali politycy opozycji, w tym Donald Tusk, mówiąc wprost o tym, że politycy PiS, tak przeciwni polityce migracyjnej, okazali się "rekordzistami na skalę Europy" we wpuszczaniu migrantów do Polski. Jak opisał Onet, Hindusi wpuszczani do Polski dzięki politykom PiS-u udawali nawet ekipy filmowe z Bollywood, aby szybko otrzymać polskie wizy.

"250 tysięcy wiz do Polski dla mieszkańców Azji i Afryki"

O aferze wizowej więcej wiadomo także dzięki politykom Koalicji Obywatelskiej – Janowi Grabcowi oraz Marcinowi Kierwińskiemu. Politycy w ramach kontroli poselskiej zjawili się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zdobyli tabele, zgodnie z którymi do Polski mogło się dostać 250 tysięcy ludzi z krajów afrykańskich i azjatyckich, którzy nie byli w żaden sposób kontrolowani.

– 250 tysięcy wiz, zaproszeń dla ludzi z krajów afrykańskich i azjatyckich. Znakomita większość tych krajów to są kraje muzułmańskie. Straż Graniczna zapomina o tym, że taki jegomość, który może kupić za 5 tysięcy dolarów… To jest tabela i nie mam żadnego problemu, żeby pokazać te dane – podkreślał Marcin Kierwiński w Polsat News.

Polityk dodał, że informacje, które zdobył, są "szalenie niebezpieczne". To są tabele, które otrzymaliśmy z MSZ. To na ich podstawie pokazujemy konkretne dane. Niech ministerstwo przekaże dokładnie te same dane. Wtedy wszyscy zobaczą, jakimi oszustami są. W tej sprawie są rzeczy szalenie niebezpieczne. Pytam Kamińskiego, czy służby specjalne krajów NATO informowały polskie władze, że polskie wizy zostały wydane obywatelom krajów afrykańskich i azjatyckich, które znajdują na listach osób szczególnie niebezpiecznych – dodał.

Tymczasem TVP milczy i nie informuje swoich odbiorców o niczym związanym z aferą wizową. Jeden z głównych serwisów informacyjnych w kraju całkowicie pominął w głównym wydaniu temat, o którym na bieżąco informują krajowe media. Zamiast tego głównym tematem była sytuacja migracyjna na włoskiej Lampedusie.