Afera wizowa. Ujawniono informację, ile pozwoleń faktycznie wydało MSZ

MSZ podało, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy wydano cudzoziemcom ponad 1 mln 950 tys. wiz pozwalających na pobyt w krajach Shengen i ponad 1 mln 782 tys. wiz krajowych. W oświadczeniu w odpowiedzi na "nierzetelność mediów" tłumaczą także, jak wysoki był współczynnik odmowy przyznania pozwoleń.

Afera wizowa. MSZ podał liczbę wydanych do Polski wiz Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

MSZ ujawnia, ile wiz wydano

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie. Jak podkreślają władze resortu, w odpowiedzi na "powielanie przez media nierzetelnych informacji związanych z przedmiotem działań polskich służb w MSZ, a także fałszywych informacji oraz manipulacji w odniesieniu do procedur wizowych". Podkreślili w nim przede wszystkim, że poziom decyzji o wydanych wizach jest bardzo zróżnicowany i to pod kątem narodowości cudzoziemców, a w skrajnych przypadkach nawet 90 proc. wszystkich składanych wniosków dla danego celu jest odrzucanych.

"Dla przykładu wśród złożonych wniosków w 2022 r. na wydanie wiz do pracy odmowę uzyskało: 90 proc. Irakijczyków, Nigeryjczyków, natomiast poziom odmów dla obywateli Tadżykistanu, Pakistanu, Algierii, Tunezji i Syrii był na poziomie ok. 80 proc. W przypadku obywateli Uzbekistanu i Bangladeszu – na poziomie pow. 50 proc." – napisano w komunikacie.

Pojawia się jednak pytanie, ile wiz krajowych wydano w ostatnim czasie cudzoziemcom? MSZ podało, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy było to ponad 1 mln 950 tys. wiz pozwalających na pobyt w krajach Shengen i ponad 1 mln 782 tys. wiz krajowych (pozwalających na przebywanie jedynie w Polsce).

Resort odpowiedział również na zarzuty, jakoby MSZ sprowadził "setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki". Resort zaprzecza także, aby konsulowie otrzymywali polecenia z centrali MSZ dotyczące wydawania wiz.

Kto więc uzyskał wizy do Polski? Jak czytamy w dokumencie, obywatelom Białorusi wydano takich wiz odpowiednio ponad 586 tys. i ponad 534 tys., obywatele Ukrainy w tym czasie otrzymali ponad 990 tys. i ponad 988 tys. takich dokumentów. Pozostałych niemal 375 tys. wiz Schengen i ponad 259 tys. wiz krajowych wydano obywatelom innych krajów. Zaznaczono również, że w ciągu ostatnich lat wydano znacznie mniej wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej. Podano, że w 2012 r. wiz Schengen wydano ponad 263 tys., a krajowych 3 tys. 550. Rok później takich dokumentów wydano odpowiednio niemal 226 tys. i 3 tys. 478, a w 2014 r. - ponad 146 tys. i 3 tys. 696.

Obywatele Federacji Rosyjskiej w 2020 r. otrzymali ponad 24 tys. wiz uprawniających do pobytu w krajach Schengen i ponad 12 tys. wiz pozwalających na pobyt w Polsce. W 2021 r. było to odpowiednio 9 tys. 177 wiz i ponad 22 tys., a rok później - 2 tys. 228 i 8 tys. 746 wiz.

Co więcej, resort zaznaczył, że nieprawdą jest stwierdzenie, zgodnie z którym: "partnerzy Polski z UE wykazali, że na poziomie polskich służb konsularnych dochodzi do nieprawidłowości skutkujących masowym wydawaniem wiz, które umożliwiają dostanie się do strefy Schengen cudzoziemców, pochodzących z krajów, gdzie występuje zagrożenie terrorystyczne".