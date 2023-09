Piotr Wawrzyk miał napisać list tuż przed tym jak podjął próbę samobójczą. Teraz do jego treści dotarli dziennikarze Interii. Polityk Prawa i Sprawiedliwości miał wskazać winnego. – Winnym tego, co robię, jest osoba, która nadużyła mojego zaufania i media – przytacza serwis.

Afera wizowa. Dotarli do treści listu Piotra Wawrzyka. Wskazał winnego. Fot. Paweł Wodzyński / East News

Dotarli do treści listu, który zostawił Piotr Wawrzyk. Wskazał winnego afery wizowej

Dziennikarze Interii napisali, że dotarli do treści listu pożegnalnego byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka.

"Nie chcę i nie mogę żyć z piętnem łapówkarza, przestępcy. Po prostu sobie na to nie zasłużyłem!!!" - napisał. "Winnym tego, co robię, jest osoba, która nadużyła mojego zaufania i media, które w pogoni za sensacją i z przyczyn politycznych zrobiły ze mnie przestępcę" - stwierdził.

O treści listu pisali także dziennikarze RMF FM. Miał w nim odnieść się do afery wizowej i napisać, że "nie zrobił nic złego, starał się pomagać ludziom bez względu na barwy polityczne i zapłacił za to najwyższą cenę".

"Miał stwierdzić, że nie chce się tłumaczyć, że nie jest łapówkarzem i że nie chce żyć z piętnem łapówkarza. W liście miał zapewniać, że od nikogo nic nie wziął i nie dostał" – czytamy na stronie rozgłośni.

Piotr Wawrzyk znaleziony na podłodze w mieszkaniu z raną ręki

O kulisach interwencji medyków pisali dziennikarze Onetu. Przypomnijmy, że do niepokojącej sytuacji doszło w miniony czwartek o godzinie 19:00 w mieszkaniu wiceministra.

Wawrzyk miał zostawić po sobie nie tylko list. Polityk Prawa i Sprawiedliwości miał także wysłać wiadomość do swojego kuzyna, by poinformować go o swoich zamiarach.

To za sprawą kuzyna doszło do interwencji medyków. Urzędnik miał zostać znaleziony przytomny na podłodze mieszkania. Miał mieć ranę na prawej ręce. W drugiej miał trzymać nóż, ale nie był agresywny.

Wawrzyk miał nawiązać kontakt i współpracę ze służbami. Według "Gazety Wyborczej" w szpitalu zaś miała pojawić się policja i ABW.

Setki tysięcy wiz badanych przez CBA. Piotr Wawrzyk twarzą skandalu

Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany chwilę po tym, jak do jego gabinetu weszli funkcjonariusze CBA. Według Koalicji Obywatelskiej podejrzenia służb wzbudziło aż 350 tys. wiz dla obywateli 20 państw Afryki i Bliskiego Wschodu. "Rzeczpospolitej" udało się nieoficjalnie ustalić, że ominięcie kolejki i zakwalifikowanie się do systemu ułatwień wizowych kosztowało od 4 do 5 tysięcy dolarów. Jeszcze więcej mieli płacić mieszkańcy Bangladeszu i Pakistanu.

Z danych Eurostatu.wynika, że w 2020 roku Polska wydała 600 tys. wiz pracowniczych dla cudzoziemców. W 2021 było ich ponad 790 tys. Dla porównania Niemcy w ciągu roku wydali zaledwie ponad 18 tys. wiz., Czesi 41 tys., a Włosi – 50 tys.

Oto skala afery wizowej. "Ten temat był obecny kilkukrotnie i na bardzo poważnym poziomie"

W rozmowie z Katarzyną Zuchowicz w naTemat o skali afery wizowej powiedział europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

– To jest bardzo duży, międzynarodowy, problem. Bardzo mocno się o tym mówi. Tak było i w czwartek, i w środę, podczas sesji. Mieliśmy kilka rozmów na ten temat, bo problem, który wynika z otwartych drzwi przez Polskę, zaczyna być odczuwalny we Francji i w Niemczech – powiedział.

A jakie reakcje widać w Brukseli? – Dziś bardzo mocno reagował Portugalczyk. Mieliśmy pytanie ze strony Hiszpanów. Ten temat był obecny kilkukrotnie i na bardzo poważnym poziomie – zaczął.

– O tym się mówi w Niemczech, właściwie już bardzo oficjalnie. Że to już zaczyna być problem rejestrowany i będą wyciągane konsekwencje. Myślę, że w ślad za nimi mogą pójść inni, bo skala rzeczywiście jest ogromna – dodał.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00.

– Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.