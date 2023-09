Skandal obyczajowy w USA. Wyciekły nagrania, na których kongresmenka Lauren Boebert, wywodząca się ze skrajnego skrzydła Partii Republikańskiej, w jednoznaczny sposób zabawia się w miejscu publicznym ze swoim partnerem. Para znajdowała się w teatrze, na musicalu skierowanym do dzieci.

Zachowanie kongresmenki Lauren Boebert wywołało w USA skandal Fot. ANNA MONEYMAKER/Getty AFP/East News / screen Twitter

Skandal w USA. Polityczka przyłapana z partnerem w teatrze

Lauren Boebert to polityczka ze stanu Kolorado w USA związana ze skrajnie prawicowym skrzydłem Partii Republikańskiej. W 2020 roku dostała się do Izby Reprezentantów na fali poparcia dla "wyznawców" teorii spiskowych z ruchu QAnon. Boebert jest wielką zwolenniczką skompromitowanego byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, przeciwniczką aborcji i fanką broni palnej.

Jak wiele osób z jej partii, kongresmenka z Kolorado lubi się przedstawiać jako chrześcijanka i zwolenniczka "tradycyjnych wartości rodzinnych". Duże wątpliwości co do tego, jak bardzo jest tym wartościom oddana, pojawiły się jednak po tym, jak do sieci wyciekło nagranie z monitoringu sali teatralnej, pokazującej randkę Boebert z niezidentyfikowanym mężczyzną.

W poprzedni weekend polityczka wybrała się na wystawiany w Denver musical "Sok z żuka" ("Beetlejuice"), w trakcie którego została wyproszona z sali przez obsługę. Początkowo Boebert twierdziła, że musiała wyjść przez "zbyt głośne śpiewanie", jednak w piątek stacja 9News opublikowała nagranie, na którym widać, co działo się przed wyjściem jej i jej partnera z sali.

Na nagraniu widzimy m.in., jak kongresmenka pali e-papierosy, kłóci się ze zwracającymi jej uwagę ludźmi i wykonuje wulgarny gest w kierunku pracownika teatru, który wyprosił ją z widowni. Szczególną uwagę ludzi zwrócił jeden moment wideo, w którym partner Boebert zaczyna dotykać jej piersi, a ręka polityczki wędruje na jego krocze. Jak zwraca uwagę portal Insider, przedstawienie, na którym byli, rekomendowane jest dla dzieci od 10. roku życia i starszych.

Internauci wytykają amerykańskiej polityczce to, że zabawiała się z partnerem na musicalu, na którym przebywały rodziny z dziećmi, podczas gdy sama wielokrotnie atakowała Demokratów za "uwodzenie" dzieci za pomocą "promowania" LGBTQ+.

"Choć żadne moje działania czy słowa, które wypowiedziałam tamtej nocy jako osoba prywatna, nie miały na celu skrzywdzenia nikogo, prawda jest taka, że i tak to zrobiły, czego żałuję" – napisała Boenbert w oświadczeniu przesłanym do dziennikarzy. Swoje zachowanie określiła mianem "niedopuszczalnego".

Jak dodaje Insider, aktualnie republikańska polityczka rozwodzi po 18 latach małżeństwa z Jaysonem Boebertem. Co ciekawe, on również ma na koncie skandal dotyczący niewłaściwego zachowania seksualnego: w 2004 roku przyznał się w sądzie do pokazania swojego penisa 17-latce w kręgielni.

Lauren Boebert winą za swoje zachowanie obarcza właśnie trwającą od maja bieżącego roku sprawę rozwodową. "Staram się poradzić sobie z tym doświadczeniem z siłą i godnością, ale w niedzielę po prostu nie udało mi się dotrzymać moich wartości" – stwierdziła w dalszej części oświadczenia dla Insidera.