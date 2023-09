Tede zagościł w show Kuby Wojewódzkiego. Podczas rozmowy panowie poruszyli wiele różnych tematów. Jednak najczęściej przewijały się... żarty o Weronice Rosati. Co o byłej partnerce mówił raper?

Tede o Weronice Rosati. fot Adam Jankowski/REPORTER // Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

W miniony wtorek (19 września) na antenie TVN został wyemitowany kolejny odcinek nowego sezonu talk-show Kuby Wojewódzkiego. Na kanapach u showmana usiedli: gwiazdor filmu "Filip" Eryk Kulm Jr. oraz Jacek Graniecki, czyli raper znany jako Tede.

Podczas rozmowy z drugim z wymienionych gości pojawił się kilka razy temat Weroniki Rosati. O aktorce w ostatnim czasie jest głośno przez medialne spięcie z Piotrem Adamczykiem, które zapoczątkował wpis aktorki w rocznicę ich wypadku samochodowego.

Tede u Wojewódzkiego o Rosati

W zapowiedzi Tedego Kuba Wojewódzki powiedział, że raper "szedł do nas z Ursynowa przez 22 lata". Gość już na samym początku, odpowiadając na słowa gospodarza, wspomniał o Weronice Rosati, z którą kiedyś się spotykał.

– Mam nagranie, w którym mówisz do Weroniki Rosati, nie na tej kanapie, że mnie zapraszałeś, a nie zgodziła się moja mama. A potem mówiłeś, że mnie nigdy nie zapraszałeś – powiedział.

– Powiedziałem mamie wczoraj na wyjściu, że idę do Wojewódzkiego. A matka: 'Boże, czemu ty to robisz, synu?!' Pocieszę was, że zapewne nie będą tego oglądać. Z drugiej strony, myślę, że to będzie ten odcinek programu, który jednak obejrzą i wyrobią sobie zdanie – dodał.

Potem znów nawiązał do swojej byłej partnerki, po tym, jak Kuba Wojewódzki stwierdził, że raper jest "ciągle jednym z najmłodszych partnerów Weroniki Rosati". – Jestem najmłodszym! (...) Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem – doprecyzował.

– Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie... Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem – zaznaczył enigmatycznie na zakończenie.

To niejedyny wątek, który wzbudził skrajne emocje u Tedego. Prowadzący dopytał go również o Peję. Od lat wiadomo, że panowie pozostają na wojennej ścieżce. Jednak ku zaskoczeniu wielu raper nie zdawał się nie żywić żadnej urazy do "Rycha", wręcz przeciwnie, zaśpiewał mu nawet "Sto lat" w studiu.