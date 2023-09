Prokuratura w Dąbrowie Górniczej wyjaśnia okoliczności seksskandalu z udziałem księży na terenie parafii. Z nieoficjalnych ustaleń "Faktu" wynika, że męską orgię urządzono w mieszkaniu służbowym miejscowego wikariusza, który jest redaktorem "Niedzieli Sosnowieckiej".

Męska orgia na plebanii. Jeden z księży ma być redaktorem katolickiej gazety Fot. Piotr Molecki / East News / Zdjęcie poglądowe

Grupa księży zorganizowała na terenie parafii w Dąbrowie Górniczej imprezę z udziałem męskiej prostytutki. Sprawa ujrzała światło dzienne, ponieważ na miejsce wysłano ratowników medycznych po tym, jak jeden z mężczyzn stracił przytomność. Uczestnicy orgii nie chcieli jednak wpuścić lekarzy do środka, więc musiała interweniować policja.

Męska orgia na plebanii. Jeden z księży jest redaktorem katolickiej gazety?

Jak wcześniej poinformowała "Gazeta Wyborcza", uczestnicy mieli zażywać silne leki na potencję i w efekcie życie jednego z mężczyzn było zagrożone. Teraz nowe ustalenia w tej sprawie przekazał "Fakt". Jak czytamy, imprezę zorganizowano w mieszkaniu służbowym ks. Tomasza Z., które znajduje się w kamienicy na terenie parafii.

"Ks. Tomasz jest wikariuszem w dąbrowskiej parafii od 2006 r., pełnił funkcję asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej. Obecnie szefuje "Niedzieli Sosnowieckiej", katolickiej gazecie, która ukazuje się w sosnowieckiej diecezji. O sobie mówi w mediach społecznościowych, że jest wielbicielem sztuki (ukończył historię sztuki)" – podaje tabloid.

Gazeta podkreśla, że to nieoficjalne ustalenia, jednak na stronie głównej czasopisma "Niedziela", w artykule prezentującym nowego szefa "Niedzieli Sosnowieckiej", pojawia się błąd strony. Na stronie ks. Tomasz nie figuruje też jako szef czasopisma – nazwisko osoby p.o. redaktora odpowiedzialnego jest inne. Z naszych ustaleń wynika też, że ks. Tomasz pojawiał się w przeszłości jako ekspert na antenie TVP3 Katowice – duchowny wypowiadał się m.in. o Dniu Wszystkich Świętych w cieniu pandemii w 2021 roku.

"Fakt" cytuje również słowa proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, na której terenie zorganizowano spotkanie towarzyskie. Potwierdził, że doszło do incydentu i dodał, że "wyciąłby uczestników tej szatańskiej zabawy do siódmego pokolenia". To on powiadomił też o sprawie sosnowiecką kurię.

– O sprawie dowiedziałem się od ks. Tomasza, który poinformował mnie o tym zdarzeniu następnego dnia i natychmiast zgłosiłem sprawę kurii – powiedział dziennikarzom ks. Andrzej Stasiak. Gazeta próbowała skontaktować się z ks. Tomaszem, ale proboszcz poinformował, że przebywa on obecnie na planowanym urlopie. Na pytania dziennikarzy duchowny nie odpowiedział.

Seksualny skandal z udziałem księży w Dąbrowie Górniczej

Sprawą policyjnej interwencji zainteresowała się prokuratura w Dąbrowie Górniczej, która rozpoczęła śledztwo. – Prowadzimy je pod kątem nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 3 lat więzienia – powiedział "Wyborczej" prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. Przemysław Lech przesłał oświadczenie, w którym czytamy, że instytucja została poinformowana o "interwencji pogotowia i policji w budynku należącym do parafii".

"Tego samego dnia Biskup Sosnowiecki powołał komisję, aby w trybie pilnym wyjaśniła okoliczności zaistniałej sytuacji. Ksiądz Biskup jest na bieżąco informowany o wynikach pracy komisji. Po zakończeniu jej prac i ustaleniu okoliczności zdarzenia, Ksiądz Biskup podejmie stosowne kroki przewidziane prawem kanonicznym" – przekazano.