Polski park narodowy wywołał zachwyt na zachodzie. Nawołują do przyjazdu do nas

Ojcowski Park Narodowy jesienią zachwyca swoimi barwami fot. getty images / Gabriela S

Polska atrakcja po raz kolejny została doceniona przez zagraniczne media. W wakacje Czesi zachwycali się naszym polskim morzem, nazywając je "nową Chorwacją", z kolei Chorwaci polecali Wrocław jako jedno z miast, które koniecznie trzeba odwiedzić. Teraz przyszła kolej na Ojcowski Park Narodowy. Zagraniczny portal euronews.com rekomenduje go na jesienną wycieczkę i wskazuje, co warto w nim zobaczyć.

W Krakowie nie brakuje średniowiecznych zabytków i ukrytych barów do zwiedzania. Ale kilka dni w tym kompaktowym polskim mieście wystarczy, abyś miał czas na zwiedzanie dalszych miejsc. [...] Miłośnicy natury zwykle wybierają się dalej do Zakopanego, u podnóża Tatr. To pełne turystów miasto, oddalone od Krakowa o dwie godziny jazdy samochodem, najlepiej zwiedzać podczas co najmniej dwudniowej wycieczki. Jeśli jednak brakuje Ci czasu, tuż za progiem Krakowa znajduje się mniej zbadany cud natury: Ojcowski Park Narodowy.

eastnews.com

Czytamy w artykule.