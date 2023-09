Wjechał w matkę i jej 3-letnie dziecko. Prokuratura poinformowała, co dalej

Dominika Stanisławska

W sierpniu na Puławach doszło do groźnego wypadku. Wtedy to 27-letni kierowca wjechał na przejściu dla pieszych w 22-letnią kobietę i jej 3-letnie dziecko. Kierujący przyznał się do winy. Po przebadaniu go alkomatem okazało się, że jest trzeźwy. Teraz prokuratura czeka na wyniki badań krwi mężczyzny, aby sprawdzić, czy w chwili zdarzenia był pod wpływem środków odurzających.