Wszedł do kościoła, zdjął czapkę, a potem zrobił coś strasznego. Trwają poszukiwania

W Gnieźnie doszło do zuchwałej kradzieży. Mężczyzna wszedł do kościoła, kulturalnie zdjął czapkę, a potem... ukradł pieniądze ze skarbonki.

Mężczyzna wszedł do kościoła i obrabował skarbonkę. Fot. gniezno.policja.gov.pl

We wtorek tj. 19 września w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) doszło do kradzieży. Ok. godziny 13:00 mężczyzna wszedł do kościoła, kulturalnie zdjął czapkę, a potem zabrał pieniądze z kościelnej skarb. Gnieźnieńska policja opublikowała nagrania z tego zdarzenia.

Na nagraniu wyraźnie widać, jak po dokonaniu przestępczego procederu mężczyzna rozgląda się, czy nikt go nie widział, a następnie jakby nic się nie stało puszcza świątynię.

Gniezno. Policja prosi o pomoc

"Publikujemy zdjęcie i prosimy o pomoc każdego, kto jest w stanie udzielić informacji o mężczyźnie. Osoby, które rozpoznają złodzieja, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 2 – nr. tel. 47 77 21 211 lub z policjantem zajmującym się sprawą – nr tel. 47 77 21 302, e-mail: [email protected]" napisała w komunikacie prasowym rzeczniczka tamtejszej komendy asp. sztab. Anna Osińska.

O tym, co grozi za kradzież, opisano dokładnie w art. 278. Kodeksu Karnego oraz art. 119 Kodeksu Wykroczeń.