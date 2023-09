Tyle Probierz zarobi jako selekcjoner. Widać różnicę względem pensji Santosa

Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski i zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa. Jednak o identycznej pensji co Portugalczyk może zapomnieć, bowiem zarobi od swojego poprzednika blisko 500 tys. zł mniej.

Tyle zarobi Michał Probierz pełniąc obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Tyle zarobi Michał Probierz jako selekcjoner reprezentacji Polski

Portal "Business Insider" dotarł do informacji dotyczących wynagrodzenia Michała Probierza, jakie będzie otrzymywał podczas pełnienia funkcji trenera naszej kadry. Zdaniem serwisu nowy selekcjoner na mocy kontraktu podpisanego z Polskim Związkiem Piłki Nożnej będzie co miesiąc inkasował 200 tys. zł.

Dla porównania, Fernando Santos otrzymywał co najmniej 700 tys. zł, a w ciągu jedynie 230 dni pracy zgarnął od Polaków 5,4 mln zł.

Umowa Michała Probierza obowiązuje do zakończenia eliminacji do mistrzostw świata w USA, czyli do jesieni 2025 roku, tak więc dopiero wtedy kwota otrzymana od polskiej federacji zrówna się z tą, którą otrzymał Fernando Santos w ciągu raptem kilku miesięcy.

Michał Probierz w kontrakcie podpisanym z PZPN zapewnił sobie służbowy samochód. Do dyspozycji nowego selekcjonera Cezary Kulesza przeznaczy auto DS 7 Crossback E-Tense, którego cena rynkowa wynosi około 229 tysięcy złotych.

Co ciekawe, umowa z Fernando Santosem zapewniała najwyższe wynagrodzenie, jakie kiedykolwiek nasza federacja płaciła selekcjonerowi. Polakiem, który na tym stanowisku mógł się pochwalić największą pensją był do tej pory Czesław Michniewicz, który mógł liczyć na zarobki podobne do tych, jakie zapewnił sobie Michał Probierz.

Michał Probierz został selekcjonerem biało-czerwonych

Oficjalna prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski miała odbyć się podczas konferencji prasowej o godzinie 12:00 w warszawskim hotelu Double Tree by Hilton, jednak Cezary Kulesza zdecydował się odkryć karty nieco wcześniej.

"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi" – napisał o godzinie 8:00 Cezary Kulesza w mediach społecznościowych.

Od kilku dni w mediach z posadą selekcjonera łączono tyko dwóch trenerów: Michała Probierza oraz Marka Papszuna. Obie kandydatury wydawały się być równie prawdopodobne, bowiem Probierz do chwili mianowania na selekcjonera pełnił rolę szkoleniowca reprezentacji młodzieżowej U-21, natomiast po spektakularnym okresie w Rakowie Częstochowa zwieńczonym mistrzostwem Polski Marek Papszun rozstał się z "Medalikami" i pozostawał na trenerskim bezrobociu. Przed Michałem Probierzem niezwykle trudne zadanie. Fernando Santos stanowisko selekcjonera naszej kadry stracił z powodu koszmarnych wyników w grupie eliminacyjnej do Euro 2024. W tej chwili Polska zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i niewykluczone, że na przyszłorocznym turnieju w Niemczech nie zobaczymy Lewandowskiego i spółki. Nadrzędnym celem nowego trenera jest awans na Euro, który będzie możliwy nawet w razie niepowodzenia w kwalifikacjach. Reprezentacja Polski najpewniej wyląduje na ścieżce barażowej dzięki wysokiej pozycji w Lidze Narodów UEFA. To właśnie na tej formie awansu w najbliższym czasie będzie się skupiał Probierz wraz ze swoim sztabem.

Do zakończenia kwalifikacji pozostały tylko trzy spotkania: z Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami. To właśnie z tą pierwszą Michał Probierz zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski. Do meczu z Farerami pozostał mniej niż miesiąc.

Michał Probierz w swojej karierze trenerskiej zdobył dwukrotnie zdobył puchar oraz superpuchar Polski (raz z Cracovią, a raz z Jagiellonią). W sezonie 2016/17 został wicemistrzem Ekstraklasy (także z Jagiellonią).