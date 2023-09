B iskup Grzegorz Kaszak napisał list do księży diecezji sosnowieckiej. Odnosi się w nim do skandalu, który wybuchł po ujawnieniu seksimprezy kapłanów w Dąbrowie Górniczej. Panowie, w tym pracownik seksualny, łykali leki na potencję – w efekcie jeden z nich potrzebował pomocy medycznej. Księża nie chcieli jednak wpuścić ratowników, więc do akcji wkroczyli policjanci, a potem prokurator. "Przypinanie łaty wszystkim księżom z Dąbrowy Górniczej jest złe" – pisze bp Kaszak.





Biskup napisał list po orgii księży w Dąbrowie Górniczej. "Czujemy się zbici"

Anna Dryjańska

Biskup Grzegorz Kaszak napisał list do księży diecezji sosnowieckiej. Odnosi się w nim do skandalu, który wybuchł po ujawnieniu seksimprezy kapłanów w Dąbrowie Górniczej. Panowie, w tym pracownik seksualny, łykali leki na potencję – w efekcie jeden z nich potrzebował pomocy medycznej. Księża nie chcieli jednak wpuścić ratowników, więc do akcji wkroczyli policjanci, a potem prokurator. "Przypinanie łaty wszystkim księżom z Dąbrowy Górniczej jest złe" – pisze bp Kaszak.