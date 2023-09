Nagły zwrot narracji Ukrainy w stosunku do Polski. "Nie jesteśmy nastawieni na konflikt"

Alan Wysocki

– Nie jesteśmy nastawieni na konflikt – tak szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kułeba skomentował konflikt na linii Polska - Ukraina. Przedstawiciel Wołodymyra Zełenskiego zapewnił o gotowości do rozmów, celem wypracowania porozumienia w obliczu kryzysu zbożowego. Nic jednak nie wskazuje na to, by nasze relacje miały ulec poprawie.