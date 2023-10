Fanki zachwycone nowym chłopakiem Taylor. Też chcą faceta, który nie wstydzi się okazywać uczuć

Maja Mikołajczyk

C hociaż Taylor Swift zakończyła The Eras Tour w Ameryce w sierpniu, wciąż jest o niej głośno. Zawdzięcza to nie tylko temu, że film z jej trasy koncertowej, czyli "Taylor Swift: The Eras Tour" pobił w box office nawet najnowszy dramat Scorsesego, ale także swojemu nowemu związkowi. Swift spotyka się bowiem ze znanym futbolistą Travisem Kelcem, na punkcie którego jej fanki wprost oszalały.