Pora na "CSa 2". Sequel kultowej strzelanki sieciowej zadebiutował za darmo i sporo zmienia

"Counter-Srike 2" to sequel jednego z największych przebojów w historii gier komputerowych (i klasach informatycznych). Nowa strzelanka sieciowa, w której terroryści walczą z antyterrorystami, wyszła dziś w nocy. Jakie wprowadza zmiany, a co zostaje po staremu?

"CS2" już jest i można w niego pograć za darmo Fot. Valve

Pierwszy "Counter-Strike" wyszedł w 1999 roku (ależ ten czas leci, prawda?), a przez ostatnie 10 lat królem sieciowych FPS-ów była jego czwarta odsłona "Counter-Strike: Global Offensive". Z premierą "CS2" nastąpił koniec pewnej ery - twórcy, studio Valce, przestają wspierać "CS:GO", które już zniknęło za sklepu Steama.

Jego miejsce zajął "Counter-Strike 2", który można pobrać i grać zupełnie za darmo. Do wykupienia jest za to ulepszenie do statusu Prime (61,95 zł). Co to daje? Jesteśmy dobierani z innymi graczami z tym statusem, zdobywamy PD (punkty doświadczenia), rangi turniejowe i możemy otrzymywać cotygodniowe przedmioty. To przede wszystkim opcja dla tych, którzy chcą podejść do tytułu na poważnie.

"Counter-Strike 2". Co zmienia sequel kultowej gry?

"'Counter-Strike 2' jest darmowym ulepszeniem do 'CS:GO' i stanowi największy skok technologiczny w historii serii" – chwali się Valve. Gra dostała przede wszystkim nowy silnik graficzny - Source 2, dzięki temu wszystko ma lepsze tekstury, oświetlenie, kolorystykę, fizykę. W końcu też możemy zobaczyć... własne nogi i buty. Co jeszcze oferuje?

zupełnie nowe klasyfikacje "CS" wraz ze zaktualizowanym trybem Premier

rankingi globalne i regionalne (m.in. mecze zostały skrócone do 24 rund w regulaminowym czasie gry (z sześcioma rundami dogrywki w przypadku remisu)

zaktualizowane i przerobione mapy (powraca legendarne Dust II czy Inferno )

przełomowe, dynamiczne granaty dymne (o tym za chwilę)

rozgrywkę niezależną od częstotliwości aktualizacji serwera (nie doświadczymy tzw. "tick rate'u")

zaprojektowane na nowo efekty graficzne oraz dźwięk (ma mieć jeszcze większy wpływ na rozgrywkę)

przeniesienie wszystkich przedmiotów z "CS:GO" do "CS2" (w tym skinów , które niektórzy kolekcjonowali od lat)

nowy interfejs i sklep (będzie można cofnąć, gdy nam się "coś kliknie")

Jedną z największych nowości, której trzeba będzie się nauczyć i będzie miała spory wpływ na grę, to wspomniane granaty dymne. Dym ma "działać" jak w realu, tzn. strzelanie w niego lub rzucenie zwykłego granatu rozproszy chmurę.

"CS2" - jakie ma minimalne wymagania sprzętowe?

"CS:GO" mogło pójść nawet na przedpotopowych komputerach. Sequel nie potrzebuje potężnej maszyny, bo twórcom zależy na jak największej liczbie graczy. Trudno jednak będzie w niego pykać na leciwym biurowym kompie ze zintegrowaną kartą graficzną. Czego potrzebuje?

System operacyjny: Windows 10

Procesor: 4-wątkowy – Intel® Core™ i5-750 lub lepszy

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: O pamięci co najmniej 1 GB obsługująca Shader Model 5.0 i zgodna z DirectX 11

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 85 GB dostępnej przestrzeni

Valve określa "CS2" mianem "ulepszenia" - i faktycznie nie jest to rewolucja, ale ewolucja serii. Zmian jest wiele, by gra została dopasowana do obecnych czasów, ale poza tym, to "stary, dobry kanter".